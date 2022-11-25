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В Беларуси погиб солдат РФ, еще один ранен

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  • 25.11.2022, 20:11
  • 10,576
В Беларуси погиб солдат РФ, еще один ранен
иллюстрационное фото

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Во время учений в Брестской области Беларуси погиб один российский военный, еще один оккупант получил ранения.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

«Противник продолжает нести потери, в том числе и в центрах подготовки перед отправкой в район ведения боевых действий на территории Украины. Так, в частности, в населенном пункте Деревная Брестской области республики Беларусь, 22 ноября, в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения», - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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