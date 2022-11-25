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Ученые отменили правило восьми стаканов воды в день

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  • 25.11.2022, 22:37
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Ученые отменили правило восьми стаканов воды в день

Для большинства людей это слишком много.

Многие из нас руководствуются представлением о том, что ежедневно требуется выпивать как минимум два литра воды. Однако новое исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Science, показывает, что стандартной нормы потребления воды не существует. Мало того, восемь стаканов воды в день для большинства людей – это перебор, сообщает The Guardian.

«Известная рекомендация вообще не подкреплена научно, – говорит один из авторов статьи, сотрудники японского Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания Йосуке Ямада. – Большинство ученых не знают, откуда она взялась. Если вы едите только хлеб, бекон и яйца, вы не получите много воды из пищи, но если вы едите мясо, овощи, рыбу, макароны и рис, то 50% общего количества потребляемой вами жидкости поступает из пищи».

Участниками исследования стали 5604 человек из 23 стран в возрасте от восьми дней до 96 лет. Им давали выпить стакан воды, в которой некоторые молекулы водорода были заменены стабильным изотопом элемента дейтерия. Это безвредное соединение, которое содержится в организме человека. Скорость выведения дополнительного дейтерия показывает скорость метаболизма воды в огранизме. Оказалось, что она сильно варьируется в зависимости от возраста, пола, уровня активности человека и состояния окружающей среды. У тех, кто живет в жарком и влажном климате и на больших высотах, а также у спортсменов, беременных и кормящих женщин вода выводится быстрее, а значит, и пить им нужно больше.

Важнее всего расход энергии. Выше всего он у мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, которым в среднем требуется 4,2 литра воды в день. С возрастом этот показатель снижается. У женщин 20-40 лет средний оборот воды – 3,3 литра. Однако это вовсе не означает, что нам необходимо пить 3-4 литра воды. Примерно 15% жидкости в организме – продукт водообмена в результате метаболизма. Большинство продуктов также содержат воду.

«Распространенное мнение о том, что мы все должны выпивать восемь стаканов воды, вероятно, слишком велико для большинства людей в большинстве ситуаций», – резюмируют авторы исследования. Расчеты показывают, что типичному мужчине среднего возраста нужно выпивать от 1,6 до 1,8 литра в день, а типичной женщине того же возраста – от 1,3 до 1,4 литра. Для людей старше 80 норма может составлять примерно 1,1 литра в день. Но во многом это зависит от того, насколько жидкую пищу вы едите.

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