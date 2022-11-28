«Первый пошел, второй — в уме» 28.11.2022, 8:02

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Лукашенко пора собирать спецкомиссию по своим похоронам.

Глава лукашенковского МИД Владимир Макей внезапно скончался. До сих пор не названа официальная версия его смерти. Многие видят в его кончине руку Москвы, ведь министр умер на фоне слухов о возможной ликвидации Лукашенко. Читатели сайта Charter97.org считают, что смерть одного из столпов режима приближает конец самого диктатора:

«Прекрасная цепочка вырисовывается: Втюрин, который готовил покушение на Лукашенко, потом рассказы самого сипатого о том, как его выкрадут и в подвал в Гомельской области посадят. Теперь неожиданная смерть ближайшего подельника. Полнейшая десакрализация смерти усатого Лукашенко пора собирать спецкомиссию по своим похоронам».

«Вот и началась гонка на катафалках».

«Похоже, похороны Лукашенко будут сродни последней его инаугурации. Нежданно, негаданно, под покровом ночи. И прах замаскируют».

«Напугал всю 6-ю палату. Кто в очереди следующий? Проходите».

«Лукашенко посмотрит на свои похороны cо стороны, как все будет организовано. Может, даст указивки».

«Первый пошел, второй — в уме».

«И кто следующий в очереди на инфаркт?»

«Грозный уничтожитель гражданского общества сам уничтожен».

«Смерть Макея спровоцировала непонятные шевеления в лукашенковском серпентарии единомышленников».

«За 28 лет правления Луки — это первая смерть чиновника такого уровня при должности. Однако то, как СМИ в РБ подали информацию о его смерти, и то, что эта новость прошла не, как главная, а где-то между совещаниями и статьями о с/х, вполне может подразумевать или убийство, или самоубийство.

«Снаряды ложатся все ближе».

«Да что там было на самом деле никто же в ближайшее время не узнает, а в заключении напишут, что инфаркт. Кому это было нужно здесь можно теряться в догадках

Устранили спецслужбы. Это чёткий сигнал усатому бригадиру, который может быть следующим.

«Судя по всему, Макей понял перспективы развития режима на ближайшее будущее. Осознал их ущербность. Сердце не выдержало».

«Пристрелка началась. Или Макей по ошибке «лекарство» своего босса выпил?»

«Инфаркт или инсульт. Так долго и так виртуозно врать не сможет ни один человек — сердце ведь не каменное».

«Макей ушел по причине полной своей ненужности. Ведь зачем министр иностранных дел, если этих иностранных дел у режима совсем нет».

«Что послужило причиной смерти, вопрос вторичный. Первично то, что его нет. И это намёк тем, кто страстно поддерживает Лукашенко. А ведь ваш хозяин тоже смертен и постарше будет», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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