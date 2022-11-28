«Не Белоруссия, а Беларусь»: появилось видео с демаршем белорусских чиновников

«Не Белоруссия, а Беларусь»: появилось видео с демаршем белорусских чиновников4
- 28.11.2022, 10:04
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Лукашенковские назначенцы вспомнили, как называется их страна.
Telegram-канал NEXTA опубликовал видео демарша белорусских чиновников на одном из совместных с россиянами мероприятий.
«Уже даже лукашенковские чиновники начали ставить россиян на место. Во время одного из недавних «совместных мероприятий» представителей оккупантов попросили корректно произносить название страны, в которую они приехали», — пишет Telegram-канал.