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«Не Белоруссия, а Беларусь»: появилось видео с демаршем белорусских чиновников

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  • 28.11.2022, 10:04
  • 5,794
«Не Белоруссия, а Беларусь»: появилось видео с демаршем белорусских чиновников

Лукашенковские назначенцы вспомнили, как называется их страна.

Telegram-канал NEXTA опубликовал видео демарша белорусских чиновников на одном из совместных с россиянами мероприятий.

«Уже даже лукашенковские чиновники начали ставить россиян на место. Во время одного из недавних «совместных мероприятий» представителей оккупантов попросили корректно произносить название страны, в которую они приехали», — пишет Telegram-канал.

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