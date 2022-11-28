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Украинские пограничники уничтожили ПТРК россиян

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  • 28.11.2022, 11:19
  • 4,552
Украинские пограничники уничтожили ПТРК россиян

Попали прямо в люк.

Украинские пограничники уничтожили самоходный противотанковый комплекс российских оккупантов. Цель, которая была уничтожена на юге, поразили с беспилотника, взрывчатка попала в люк ПТРК.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

- На юге Украины пограничники филигранно поразили самоходный противотанковый ракетный комплекс противника. Аэроразведка Госпогранслужбы отследила и с помощью беспилотника прямо в люк доставила взрывчатку, - говорится в сообщении.

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