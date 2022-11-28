Путин не сможет развернуть ход истории Герман Обухов

28.11.2022, 12:36

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Герман Обухов

Воры пытаются спасти свою шкуру и все наворованное за 30 лет существования новой России.

На земле их шансы выиграть битву, чтобы быть «владычецей морскою», равны нулю и они это начали понимать. Они останутся у разбитого корыта по определению. Использовать ЯО для них табу и равно самоубийству. Остается лишь одно средство – ракетные удары по инфраструктуре мирных городов, чтобы заставить украинцев выйти на протест против своей власти и капитулировать.

Бесполезно. Чем больше таких налетов, тем злее украинцы на Россию, а не на власть. Проще заставить Папу Римского отречься от престола, чем украинцев капитулировать. Этого, к сожалению, кое-кто в Москве не понимает, а тот, кто понимает, тому становится страшно. Страна катится в распаду, как и Советский Союз. Вечером были одни флаги на улицах, а утром вдруг другие. Это необратимо. Президент Путин не одинок, вокруг него целая банда воров и убийц, присосавшейся к природным богатствам России и ограбившей свой народ. Пропаганда сдалала из народа стадо баранов, готовых за пайку хлеба умирать за своего вождя и убогую страну. В России ничего нет, кроме природных ресурсов и устаревшего ЯО, это Нигерия под снегом. Санкции Запада раздавят Россию еще до того, как она успеет показать Лебединое озеро по всем своим телеканалам.

Военные ресурсы, в том числе и крылатые ракеты, тают в России, как снежный ком в майский день. Страны НАТО и Соединеннын Штаты до Нового года обеспечат ряд крупных городов и в первую очередь Киев надежным ПРО. После чего прилеты кацаповских ракет окажутся бессмысленны и безрезультатны. В Москве начнется агония, подогреваемая обвалом экономики. Ни одно государство в мире, кроме Северной Кореи, не захочет иметь дело с государством террористом и неофашистской идеологией. К лету следующешго года военную авантюру Кремля ожидает полный коллапс. Нет ни одного шанса, чтобы Москва развернула ход истории в свою пользу. Власти Украины делают все правильно, однако необходимо обеспечить бесперебойную связь и запросить у западных партнеров дополнительные ресурсы для решения этой проблемы. Сбой в информационной войне для Москвы жизненно важен и это следует воспринимать серьезно. Можно остаться на день-два без хлеба, можно не освещать улицы, но нельзя оставаться без связи. Первые лица страны обязаны донести эту проблему до лидеров ЕС и решить этот вопрос в самые кратчайшие сроки. Две главные задачи власти:

А. ПРО для Украины,

Б. Бесперебойная связь.

Если бы у меня случилась оказия говорить с Вовой Соловьевым на его вечернем ток-шоу, чего я искренне не желаю, то мой ответ на его гнилую пропаганду звучал бы так:

«Постой, ты что-то путаешь в запале,

Известно ведь любому пацану, –

На вас не нападали, вы напали,

Вы первые затеяли войну» (Леонид Филатов)

Герман Обухов, «Обозреватель»

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