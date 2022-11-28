Как выглядят «однушки» до $60 тысяч в Минске, в которых сразу можно жить 4 28.11.2022, 13:16

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В подборке все квартиры с хорошим ремонтом.

Для тех, кто хотел обзавестись собственным жильем до конца этого года, подготовили подборку однокомнатных квартир. Чтобы не оставлять все хлопоты по ремонту на 2023, нашли объекты с хорошим ремонтом и даже с мебелью и техникой. Realt.by посмотрел, как они выглядят и сколько стоят.

Улица Лосика (Московский район)

Однушка находится в доме 2017 года постройки на Лосика, 31. Квартира располагается на втором этаже 19-этажки. Ее площадь — 39,8 «квадрата», кухня — 9,9 м².

В квартире сделан современный ремонт из качественных материалов. Установлена система для фильтрации воды и бойлер в совмещенном санузле. В однушке есть и застекленная лоджия.

Недалеко расположен парк «Яблоневый сад». Рядом есть продуктовые магазины, детские сады и школы.

Стоимость квартиры - 59 900 долларов (один квадратный метр стоит 1505 долларов).

Улица Гая (Центральный район)

Дом на Гая, 15А был построен 1962 году в пять этажей. На третьем там продается однокомнатная квартира в 31,5 м² с кухней в 5,9 м².

Дом после капитального ремонта. Сама квартира находится в хорошем состоянии, там сделан ремонт. Санузел — совмещенный, есть балкон.

В шаговой доступности располагается кинотеатр «Киев». Также рядом две школы, парк Дружбы народов, всего 15 минут пешком до Комаровского рынка.

Стоит квартира 52 тысячи долларов. Получается, 1651 доллар за «квадрат».

Улица Берута (Фрунзенский район)

Девятиэтажка на Берута, 6/1 была построена в 1981 году. Там продается квартира на последнем этаже общей площадью 32,8 квадратного метра с кухней в 7,1 м².

В однушке сделан свежий ремонт: на полу лежит водостойкий ламинат, стены выровнены и покрашены, полностью заменена проводка, потолок во всей квартире сделан натяжной, установлены качественные стеклопакеты, на лоджии - балконная рама.

Кухня оснащена встроенной техникой: есть индукционная плита, газовый духовой шкаф, посудомоечная машина, холодильник, вытяжка.

Кроме шкафа в коридоре, на лоджии есть тумба и комод, в комнатах - навесная тумбочка под телевизор и большой шкаф-купе.

До станции метро «Пушкинская» всего 2 минуты пешком.

Квартира стоит 52 тысячи долларов (1 585 долларов за «квадрат»).

Логойский тракт (Советский район)

Дом в 13 этажей был построен на Логойском тракте, 7 в 2000 году. На 10 этаже продается квартира в 38 "квадратов". Кухня - 7,9 м².

Квартира готова к переезду сразу после покупки. В ней остаются мебель и бытовая техника: холодильник, варочная панель, вытяжка, микроволновка, стиральная машина, телевизор, джакузи и др. На полу лежит ламинат и плитка. В зоне лоджии сделан пол с подогревом.

Санузел — совмещенный.

Рядом находятся много парковых зон. На общественном транспорте можно доехать до нескольких станций метро. До площади Якуба Коласа всего 10 минут на трамвае.

Стоимость квартиры — 59 990 долларов. Один квадратный метр стоит 1579 долларов.

Улица Ванеева (Партизанский район)

На Ванеева, 16 в пятиэтажке 1965 года на последнем этаже продается однушка. Общая площадь квартиры — 31,76 м². Кухня — 5,89 м².

В квартире сделан хороший ремонт. К тому же в однушке остается вся мебель и бытовая техника, что позволяет заехать и жить. Здесь есть балкон и совмещенный санузел.

Дом находится между двумя станциями метро: «Партизанская» и «Тракторный завод».

Стоит квартира 43 900 долларов (1382 доллара за «квадрат»).

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