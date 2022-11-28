В организме Саакашвили обнаружили мышьяк 1 28.11.2022, 14:06

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Михаил Саакашвили

Экс-президента Грузии в ближайшее время доставят в суд.

В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, нашли следы мышьяка. Об этом рассказал адвокат политика Шалва Хачапуридзе, сообщает телеканал Mtavari.

«Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня. Но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно вещество – мышьяк», – сказал адвокат.

Канал отмечает, что в ближайшие часы Саакашвили доставят в зал суда. Его, вероятно, привезут в зал на специальной инвалидной коляске, потому что Саакашвили уже не может передвигаться самостоятельно.

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