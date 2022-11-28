закрыть
28 ноября 2022, понедельник, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В организме Саакашвили обнаружили мышьяк

1
  • 28.11.2022, 14:06
  • 1,170
В организме Саакашвили обнаружили мышьяк
Михаил Саакашвили

Экс-президента Грузии в ближайшее время доставят в суд.

В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, нашли следы мышьяка. Об этом рассказал адвокат политика Шалва Хачапуридзе, сообщает телеканал Mtavari.

«Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня. Но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно вещество – мышьяк», – сказал адвокат.

Канал отмечает, что в ближайшие часы Саакашвили доставят в зал суда. Его, вероятно, привезут в зал на специальной инвалидной коляске, потому что Саакашвили уже не может передвигаться самостоятельно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин