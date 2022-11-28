Что произошло с Макеем 2 Роман Бессмертный

28.11.2022, 21:43

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Роман Бессмертный

Три варианта.

Тревожные новости о возможном вступлении Беларуси в войну России против Украины усилило известие о внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Я когда услышал эту новость, то подумал о трех возможных вариантах, повлекших его смерть.

Первый — Макей действительно мог умереть, потому что имел проблемы с давлением в последние годы. Все понимают, какие последствия могут быть от постоянных перепадов давления.

Второй — вариант возможного отравления. Надо понимать, что в государстве Беларусь с существующим тоталитарным режимом, да еще и находящейся в статусе доминиона московской метрополии, может быть все, что угодно. Тем более что кремлевский фюрер практикует такие способы убирать людей.

Третье — это могло быть следствием разговора между министром и Лукашенко по результатам саммита в Ереване. Если кто-то обратил внимание, то Лукашенко на этом саммите вел соло. Очевидно, что Путин поручил ему провести резолюцию, которая была разработана. А разрабатывалась она министрами, и они отвечали за ее проведение. В результате произошло так, что резолюция эта не была поставлена не то, что на голосование, она и не подписана была. Это означало, что Лукашенко не выполнил поручение Москвы. В этом виноват министр Макей. В традициях Лукашенко — распекать своих подчиненных (как он это обычно делает). Очень многие из этих руководителей предприятий, учреждений, исполкомов отсидели. Присуждали им и по два и по четыре года. То есть это в системе диктаторского режима Лукашенко. Могло случиться что угодно после такого разговора. Тем более что Лукашенко практикует угрожать людям тюрьмой, чем угодно. Макей был хорошо информирован о «способностях» Лукашенко.

Роман Бессмертный, «Новое время»

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