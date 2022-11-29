Андрей Санников: Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие 2 29.11.2022, 8:49

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Андрей Санников

Фото: charter97.org

Режим будет рушиться в самых неожиданных местах.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Санников прокомментировал изданию «Голос Америки» внезапную смерть главы лукашенковского МИД Владимира Макея.

Андрей Санников назвал Владимира Макея «верным псом Лукашенко», который обманывал правительства западных стран, чтобы выманить деньги для официального Минска. «Это была известная разработка ФСБ - КГБ, что надо представлять Лукашенко диктатором, который пытается избежать влияния России, и тогда Запад будет давать деньги. Были и на Западе политики, которые обманываться рады, но это – ложные впечатления», – констатирует Санников.

Он также отметил, что в самой Беларуси смерть Макея была почти не замечена: «На сайте МИД не было об этом никакого упоминания. На сайте Лукашенко было выражения соболезнования родным Макея непонятно в связи с чем, то есть без упоминания его кончины», – рассказал собеседник «Голоса Америки».

«Могли ли его убрать? Конечно, могли. Мог ли он скончаться сам? Конечно, да, потому что он производил впечатление гипертоника, причем уже на крайней стадии. Но в любом случае, это «черный лебедь», за которым последуют и другие. А когда режим сжал пружину уже до предела, то она начнет прорываться везде, где только можно, и даже в самых неожиданных местах», – заявил Андрей Санников.

Отвечая на вопрос, кто может быть следующим главой МИД Республики Беларусь, Андрей Санников подчеркнул: «Это должен быть преданный человек. Среди замов Макея есть люди в погонах, которые выполняют те же функции. И главной его задачей будет удержать режим, а не навести какие-то точки соприкосновения с Западом. И неважно, будет ли он казаться более мягким по отношению к Евросоюзу, или станет еще жестче выполнять задачу опоры на собственные силы. Или даже с оглядкой на Кремль. Короче, кто бы ни встал на место Владимира Макея, во внешней политике режима Лукашенко абсолютно ничто не изменится», – резюмировал лидер международной кампании «Европейская Беларусь».

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