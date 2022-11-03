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Под Мелитополем разбилась колонна из восьми российских грузовиков с мобилизованными

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  • 3.11.2022, 8:46
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Под Мелитополем разбилась колонна из восьми российских грузовиков с мобилизованными

Масштабная авария попала на видео.

Под Мелитополем (оккупированная часть Запорожской области) произошло масштабное ДТП с участием 8 грузовиков российской армии, которые перевозили мобилизованных россиян.

Очевидцы сообщают, что авария произошла возле населенного пункта Приазовское в 20 км к востоку от Мелитополя.

Об этом сообщает местное издание «РИА Мелитополь», по данным которого, на дороге и в кювете разбросаны не менее семи разбитых грузовиков. Очевидцы сообщают, что в колонне разбилось восемь грузовиков.

О жертвах и количестве раненых в результате аварии точной информации пока нет. Очевидцы смогли снять короткое видео, на котором один из разбитых грузовиков неподвижно стоит на обочине.

Приазовское лежит на трассе между Бердянском и Мелитополем и является пропускной точкой на маршруте снабжения российской группировки в Запорожской и Херсонской областях.

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