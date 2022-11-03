«Ау, где 1 400 рублей?» 8 3.11.2022, 14:30

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Белорусские учителя рассказали о своих реальных заработках.

«Я скажу сухими цифрами, — заявил недавно министр образования Беларуси Андрей Иванец о зарплате педагогов. — 1 тысяча 400 рублей — средняя зарплата по итогам 9 месяцев у наших учителей. У нас сегодня средняя занятость учителя —1,25 ставки. Это абсолютно нормальная занятость, здесь никакой большой перегруженности нет».

— Моя зарплата учителя при 25 часах нагрузки около 800 руб. Ау, где 1 400 рублей? — написала учительница сайту ex-press.by.

Журналисты спросили у других белорусских педагогов, сколько они зарабатывают и какова нагрузка в школе.

Ирина:

— Если у тебя стаж 25−30 лет, если ты работаешь по 25−30 часов, имеешь классное руководство, еще если участвуешь в проектах, за которые платят надбавку, плюс еще кружки ведешь, то можно заработать. Но рядовой учитель получает 700−800 рублей, не больше.

Алена:

— Больше всего получают математики. В школах их мало, нагрузка у них огромная. Меньше всего получают англичане. Я как раз англичанка. Но меня это не расстраивает: частными уроками я зарабатываю две школьные зарплаты.

Елена:

— Имеет значение стаж, категория, нагрузка и лояльность. Если у тебя высшая категория, стаж и максимальная нагрузка, тогда это неплохо. Если еще классное руководство, то можно 1 200 иметь. Только выходных фактически нет. И я не бралась подсчитать, сколько из своих денег вкидываю в учебный процесс.

Вера:

— Я была бы рада заработку в 1 000 рублей. В этом году работы больше, чем в прошлом, надеялась, что и зарплата будет больше. Но нет. На несправедливость жалуются все учителя. Премии у нас распределяют завучи, и тут главное — угодить. Дополнительные пособия для уроков покупаем за свои деньги. Потом их как бы компенсируют, но не полностью.

Андрей:

— Жена работает учителем, у нее две ставки. Дома нет никогда, возится с детьми и в выходные. Но не с нашими детьми, а со своими, у которых она классная. Помогаем семьей к урокам делать всякие штуки. Получает 1 200 где-то. Женой она была нормальной, когда в декрете сидела. Знал бы, что женился на фанате педагогики, не женился бы. Не зря среди учителей много старых дев и разведенок.

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