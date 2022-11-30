Бойцы ВСУ разгромили российских «мобиков» под Мелитополем 30.11.2022, 9:14

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Взрывы были слышны в 30 км от места нанесения удара.

В поселке Мирное Мелитопольского района ВСУ нанесли удар по позициям россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

«Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После часу ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные РФ», - сказал он.

Федоров отметил, что взрывы были слышны аж в Мелитополе, что в 30 км от Мирного. Информация о вражеских потерях уточняется.

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