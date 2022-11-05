В воскресенье будет до +11°С 5.11.2022, 22:08

Прогноз погоды на несколько ближайших дней.

6 ноября ночью в западной половине, утром и днем на большей части территории страны погодные условия обусловит фронтальный раздел, смещающийся с Восточных Карпат, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, по юго-западу страны она составит +5..+9°С; максимальная днем +3..+9°С, в юго-западных районах Беларуси до +11°С.

7 ноября погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения, ночью по юго-востоку сохранится влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Местами по республике, а ночью в Гомельской и Могилевской областях на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем +5..+12°С.

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