Как белорусам податься на польскую визу без посредников 1.12.2022, 15:15

В нашей стране сейчас действует восемь визовых центров.

С 28 ноября портал VFS Global, являющийся партнером посольства Республики Польша в Беларуси, ввел обязательную верификацию для тех, кто хочет подать документы на получение шенгенской и национальной визы, пишет myfin.by.

Это означает, что забронировать дату визита в визовый центр теперь можно только на конкретного человека, прошедшего идентификацию через Межбанковскую систему идентификации (МСИ). Верификация усложняет задачу многочисленным посредникам, стоимость услуг по бронированию мест у которых еще недавно доходила до 1100 белорусских рублей на человека.

Инициатором введения такой верификации выступил белорус Евгений Андрейчик, который более пяти лет живет в Польше и помогает соотечественникам адаптироваться в этой стране.

– Проблемы с записью на подачу документов в визовые центры у белорусов начались еще во время пандемии COVID-19. Но за последний год ситуация стала критической – «поймать» дату подачи документов в визовый центр было практически нереально. Я увидел, как можно решить эту проблему, и обратился в МИД Польши.

Евгений рассказал, что предложил немного доработать систему регистрации на портале VFS Global и ввести верификацию для тех, кто хочет подать документы для оформления визы.

– Из МИДа Польши довольно быстро пришел ответ. Ведомство выразило озабоченность этой проблемой и пообещало принять меры.

По словам Евгения, с момента обращения в МИД до введения новых правил верификации прошло около трех месяцев.

– Я не думаю, что это лично моя заслуга, потому что с такой проблемой в МИД наверняка обращались многие белорусы. И я рад, что теперь людям не нужно платить какие-то безумные деньги для того, чтобы просто записаться на подачу документов в визовый центр.

Журналисты протестировали новую систему верификации и убедились, что свободные даты для подачи документов есть. Например, в визовом центре Минска ближайшая дата подачи документов – 21 декабря.

Всего в Беларуси действует 8 визовых центров, которые расположены в столице, областных городах и некоторых райцентрах – Пинске, Барановичах, Лиде.

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