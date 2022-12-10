ВСУ готовят ударный кулак из 8-ми бригад – победителей Херсонской битвы 10.12.2022, 9:02

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Российскую армию ждет разгром.

ВСУ на время приостановили активные контрнаступательные действия. Причин тому две: осенняя распутица и усиление российской линии фронта за счет мобилизованных. Однако скоро это «затишье» закончится.

Такое мнение высказал в своем блоге в YouTube российский историк и военный эксперт Дмитрий Чернышевский.

Он обратил внимание на то, что ВСУ используют достаточно передовую тактику в контрнаступлении. И для ее успешного применения требуются две вещи: бронетехника и твердая земля.

«Украинская армия применяет тактику массированных роев, когда внезапно по сигналу командира, следящего за действиями каждого солдата на боевом планшете, разнородные и вроде бы несвязанные между собой движения боевых машин пехоты, танков, других боевых единиц вдруг приобретают характер стремительной атаки на выбранную цель. Чтобы РФ не успела использовать свое колоссальное преимуществе в количестве стволов артиллерии и не накрыла сосредоточение войск украинцев, быстро маневрируя, украинцы проламывают оборону российских войск…. Такая роевая тактика весьма интересна. Это новое слово в военной науке. И она приносит украинцам успех», - рассказал Чернышевский.

С его слов, как только украинский чернозем достаточно промерзнет, что по нему сможет идти техника, российской армии придется очень туго.

«Как только зима полностью вступит в свои права, ничего не помешает украинцам перейти в наступление. России тоже. Но она перебросила выведенные из Херсона войска на Донбасс и сегодня использует их в бессмысленных атаках на Бахмут. Она свой ход сделала. И когда Украина сделает свой ход, извлечет из рукава 8 полноценных ветеранских бригад-победителей Херсонской битвы и бросит их на прорыв, к тому времени Россия уже израсходует свои высвободившиеся резервы. Отражать этот удар будет нечем», - заверил российский историк.

Он уточнил, что 8 вышеназванных украинских бригад - это те бойцы, которые обучались военному делу и тренировались на Западе.

«Это ударный кулак… Подозреваю, что удар такого кулака в современном состоянии российская армия отразить не способна, особенно, если потратит силы в атаках под Бахмутом. Командование ВСУ уже показало высокий уровень оперативного искусства. Думаю, никто не угадает, где будет это сражение. Для Генштаба ВС РФ это провал. Все будет по классике сделано: ударят там, и эффект будет сокрушительный. Этой зимой Украина должна одержать не одну победу», - констатировал Чернышевский.

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