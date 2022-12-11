«Покраска крыла двери — 50 рублей, вы такие цены вообще видели?» 11.12.2022, 11:34

Прайс страховщиков шокировал белорусского водителя.

Наш читатель Сергей в конце ноября попал в ДТП. Ну как попал. По словам мужчины, его Opel Astra H 2004 г. в. был припаркован во дворе жилого дома, когда туда нагрянул таксист, не сильно чувствующий габариты. Результат — минус зеркало, множественные царапины по левой стороне кузова и шок (в плохом смысле этого слова) от размера страховых выплат, пишет onliner.by.

Как и полагается — участники аварии заполнили европротокол, а потом обратились в страховую за оценкой повреждений. Сергей рассчитывал получить не меньше 1000 рублей на покраску и 120 рублей на покупку нового зеркала. Но оказалось, что люди в страховой работают не слишком щедрые. Вот такой прайс выдали мужчине.

«Ремонтно-восстановительные работы» действительно сложно оценить непрофессиональным взглядом. Тем более не совсем ясно, что сюда включено. Предположительно, это цены за съем и установку элементов кузова.

Подробнее остановимся на покраске. Переднее крыло в сборе (без учета материалов) — 34,5 рубля, дверь передняя — 50 рублей, задняя — 43 рубля. Колесный диск — 18 против ручки двери за 28 рублей. Подготовительные работы на СТО должны произвести за 16 рублей. Нормо-час мастеров из Могилевского района в страховой оценили в 31,3 рубля. Такой прайс в нынешнее время найти крайне сложно, если вообще возможно.

Но с другой стороны — в чем проблема? Сохранил чеки и акты, после СТО вернулся в страховую и потребовал недостающую сумму за работу. А вот с запчастями, если требуется замена, такое не прокатит. В августе в законодательство внесли изменения: цена на б/у комплектующие рассчитывается исходя из базы страховой, от нее минусуется износ и НДС. И неважно, сколько вы потратили на нее в действительности. Так, например, Сергею на покупку зеркала заднего вида выделили 14 рублей с учетом износа кузова в 83%. Откуда последнее число — неизвестно: наш читатель утверждает, что его авто — полностью в родной краске и хорошем состоянии. Хотя даже если это не так — 14 рублей покроют максимум десятую часть расходов на деталь с разборки.

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