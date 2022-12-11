закрыть
11 декабря 2022, воскресенье, 11:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Покраска крыла двери — 50 рублей, вы такие цены вообще видели?»

  • 11.12.2022, 11:34
«Покраска крыла двери — 50 рублей, вы такие цены вообще видели?»

Прайс страховщиков шокировал белорусского водителя.

Наш читатель Сергей в конце ноября попал в ДТП. Ну как попал. По словам мужчины, его Opel Astra H 2004 г. в. был припаркован во дворе жилого дома, когда туда нагрянул таксист, не сильно чувствующий габариты. Результат — минус зеркало, множественные царапины по левой стороне кузова и шок (в плохом смысле этого слова) от размера страховых выплат, пишет onliner.by.

Как и полагается — участники аварии заполнили европротокол, а потом обратились в страховую за оценкой повреждений. Сергей рассчитывал получить не меньше 1000 рублей на покраску и 120 рублей на покупку нового зеркала. Но оказалось, что люди в страховой работают не слишком щедрые. Вот такой прайс выдали мужчине.

«Ремонтно-восстановительные работы» действительно сложно оценить непрофессиональным взглядом. Тем более не совсем ясно, что сюда включено. Предположительно, это цены за съем и установку элементов кузова.

Подробнее остановимся на покраске. Переднее крыло в сборе (без учета материалов) — 34,5 рубля, дверь передняя — 50 рублей, задняя — 43 рубля. Колесный диск — 18 против ручки двери за 28 рублей. Подготовительные работы на СТО должны произвести за 16 рублей. Нормо-час мастеров из Могилевского района в страховой оценили в 31,3 рубля. Такой прайс в нынешнее время найти крайне сложно, если вообще возможно.

Но с другой стороны — в чем проблема? Сохранил чеки и акты, после СТО вернулся в страховую и потребовал недостающую сумму за работу. А вот с запчастями, если требуется замена, такое не прокатит. В августе в законодательство внесли изменения: цена на б/у комплектующие рассчитывается исходя из базы страховой, от нее минусуется износ и НДС. И неважно, сколько вы потратили на нее в действительности. Так, например, Сергею на покупку зеркала заднего вида выделили 14 рублей с учетом износа кузова в 83%. Откуда последнее число — неизвестно: наш читатель утверждает, что его авто — полностью в родной краске и хорошем состоянии. Хотя даже если это не так — 14 рублей покроют максимум десятую часть расходов на деталь с разборки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов