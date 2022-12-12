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Мэр Мелитополя: ВСУ разгромили логово ФСБ

  • 12.12.2022, 18:19
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Мэр Мелитополя: ВСУ разгромили логово ФСБ

Россияне прячутся в панике.

Украинские воины запустили много ударов по важным базам российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. В частности, на выходных разгромили пункт базирования российской ФСБ в гостинично-ресторанном комплексе на окраине города.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров на брифинге в понедельник, 12 декабря, захватчики в панике перемещают свои войска в другие точки и населенные пункты.

По его данным, ВСУ ударили по гостинично-ресторанному комплексу, в котором свое логово обустроили ФСБшники, отвечавшие за аналитику и ведение баз данных. Кроме того, там находились осетины – часть жила, а часть отдыхала.

В субботу и воскресенье ВСУ устроили «фейерверки» оккупантам. Их потери за выходные составили десятки погибшими и более 200 ранеными.

- Мы видим, что их ПВО не сработало. И теперь у них паника. Они не понимают, что делать. Со вчерашнего утра они занимаются переброской своих военных группировок в другие места, чтобы пытаться скрыть их. Я бы не говорил, что они убегают – они передислоцируются, – отметил чиновник.

Мэр подчеркнул, что ВСУ ударили также по блокпосту врага в 20 км от Мелитополя, а также уничтожили место базирования радиолокационной станции, с помощью которой оккупанты отслеживали цели для сил ПВО и осуществляли аэронавигацию.

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