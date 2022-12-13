В США получили в 1,5 раза больше энергии, чем затратили в реакции термоядерного синтеза 1 13.12.2022, 21:46

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Начало заката стран, торгующих нефтью и газом?

Состоявшийся 5 декабря эксперимент в Ливерморской национальной лаборатории впервые в истории позволил получить в ходе реакции термоядерного синтеза больше энергии, чем было потрачено на ее проведение. Об этом во вторник официально сообщила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Самый значимый прорыв почти за 70 лет исследований в этой области дает реальную надежду на возможность получения чистой, почти неограниченной энергии, пишет The Moscow Times.

Грэнхолм, стоя в окружении других правительственных чиновников, заявила, что достижение ученых «войдет в учебники истории»:

«Так выглядит лидерство Америки, и это мы только начинаем».

В ходе эксперимента было получено в 1,5 раза больше энергии, чем затрачено на работу почти 200 лазеров, которые нагревали топливо – шарик водородной плазмы: 3,15 против 2,05 мегаджоуля. Это даже больше, чем сообщала накануне Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с предварительными результатами: 2,5 против 2,1 мегаджоуля. По их словам, эффект оказался неожиданно сильным, из-за этого даже вышло из строя некоторое диагностическое оборудование. Это замедлило анализ результатов.

До сих пор различные попытки проведения реакции термоядерного синтеза, над которой в 1950-е гг. начали работать еще советские ученые, включая Андрея Сахарова, не давали на выходе положительного результата. Чаще всего ее проводят в реакторе, который называется токомак (тороидальная камера с магнитными катушками). В нем плазма из изотопов водорода – дейтерия и трития – удерживается с помощью специально создаваемого магнитного поля и нагревается до температуры выше, чем на Солнце, что провоцирует синтез атомов и выделение энергии.

Между тем, в Национальном комплексе лазерных термоядерных реакций, который находится в Ливерморской лаборатории, с 2009 г. занимались другим типом реакции – инерциальным управляемым термоядерным синтезом.

Несмотря на достижение, до коммерческого применения термоядерного синтеза еще далеко. Хотя на разогрев плазмы лазеры потратили меньше энергии, чем было в результате получено, для обеспечения работы самих лазеров потребовались сотни мегаджоулей электричества, указывает Джонатан Дэвис, старший исследователь Лаборатории лазерной энергетики при Университете Рочестера (цитата по The Wall Street Journal).

Тем не менее, «эксперимент впервые показал, что это можно сделать в лабораторных условиях, а не в звезде», сказал Робби Скотт, старший физик Лаборатории Резерфорда — Эплтона под Оксфордом, имея в виду, что в Ливерморе водород разогрели до 82 млн градусов. Это был длинный, тяжелый путь, добавил Скотт:

«Просто фантастика, что мы пришли к этому, потому что получен действительно судьбоносный результат».

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