Застрелился экс-командир авиабазы в Барановичах 5 2.12.2022, 12:54

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По одной из версий, ему не продлили контракт.

По информации белорусских телеграм-каналов, на прошлой неделе совершил суицид Юрий Воробьев — бывший командир 61-й истребительной авиационной базы, которая дислоцируется на аэродроме в Барановичах.

Об этом предварительно сообщил канал «Посмотри,брехня?», позже информация подтвердилась. Уроженец РФ, полковник Юрий Воробьев командовал 61-й ИАБ с 2007 по 2011 гг.

Известно, что в последние годы он работал на 558-м авиаремонтном заводе и был председателем Совета ветеранов 61-й авиабазы. По одной из версий, причиной стало то, что мужчине не продлили контракт.

«Застрелился бывший командир 61-й базы, сегодня хоронили, фамилия Воробьев. Он на авиазаводе работал. Говорят, что из-за того, что контракт не продлили, пенсионер уже был», - пишет «Беларусь за МКАДом».

Дополнено: По другой версии, дело не в том, что не продлили контракт.

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