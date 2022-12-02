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Стало известно, когда в Беларуси пройдут централизованные экзамены

  • 2.12.2022, 17:44
Стало известно, когда в Беларуси пройдут централизованные экзамены

Появились даты.

Сегодня после совещания у Лукашенко стало известно, что после окончания одиннадцати классов учащиеся белорусских школ будут сдавать два централизованных экзамена. Один из них будет обязательным, — по русскому или белорусскому языку, второй — по выбору.

Для тех, кто будет поступать в ВУЗы, предлагают сдавать дополнительный экзамен в форме централизованного тестирования.

Позднее стала известна дата централизованных экзаменов в 2023 году. Они состоятся с 14 по 21 мая.

После 12 июня будет проводиться ЦТ, которое необходимо абитуриентам, поступающим не по целевому направлению. Зачисление в вузы пройдет в те же сроки, что и в 2022 году.

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