Бывшему следователю, отказавшемуся участвовать в репрессиях, дали семь лет колонии 9 2.12.2022, 19:40

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Никита Стороженко

В 2020-ом году Никита Стороженко уволился в знак протеста.

В Минском городском суде 2 декабря был оглашен приговор политзаключенному бывшему следователю Никите Стороженко — семь лет колонии в условиях усиленного режима, пишет «Вясна».

С 2017 года Никита работал следователем в райотделе столичного Следственного комитета. Со слов бывшего сокамерника политзаключенного, именно Стороженко был назначен в 2020 году вести дело против 16-летнего избитого силовиками парня (вероятно, речь идет о Тимуре Мицкевиче) — тогда Никита уволился из следственных органов. Его обвинили в «сливе» контактов силовиков «протестным каналам» (вероятно, его судили по «делу ЧКБ») по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса («разжигание иной социальной вражды и розни») и по ч. 1 ст. 179 УК («незаконный сбор и распространение информации о частной жизни»). Бывший сокамерник Стороженко из изолятора временного содержания на Окрестина рассказал , что бывшего следователя доставили туда сильно избитым.

С 2017 года Никита Стороженко работал в Следственном комитете: следователем в Партизанском райотделе столичного СК. Он уволился из следственных органов после президентских выборов и сообщил об этом об этом 17 августа 2020 года на своей странице в Instagram:

- До сегодняшнего дня я был сотрудником Следственного комитета Республики Беларусь.

В последнее время в мою голову начали закрадываться сомнения: служу ли я народу или нет? Я пришёл к выводу, что нет.

Я пытался уволиться ещё до выборов, но получил отказ.

Увольняться было тяжело, понимая что ждёт огромный долг за обучение и есть семья, но выполнять то, что противоречит совести ещё тяжелее. Я не хочу отправлять в архив материалы проверок, которые должны быть уголовными делами. Честных сотрудников в наших органах много, но они зажаты рамками приказов и долгов перед государством. Коллеги, если читаете это, ответьте себе на один вопрос: сможете ли вы сказать «Честь имею». Я смог, моя совесть чиста».

После увольнения 28-летний Никита работал юристом. На своей странице в Instagram он предлагал бесплатную юридическую помощь «в связи со сложившейся в нашей стране ситуацией».

4 мая 2021 года Стороженко, как и другие уволившиеся в знак протеста силовики, был лишен Лукашенко звания старшего лейтенанта юстиции запаса.

Политзаключенный Никита Стороженко был брутально задержан 1 февраля 2022 года в Минске в торговом центре. На видео, опубликованном в провластном телеграм-канале, он говорит, что передал контакты двух сотрудников ГУБОПиКа и заместителя начальника СК по Минску одному из «протестных телеграм-каналов».

На видео, которое опубликовал провластный телеграм-канал, Никита Стороженко выглядит очень напуганным, а на лице были видны ссадины. Его действительно избивали после задержания — это подтвердил его сокамерник.

Сокамерник Стороженко также стал свидетелем разговора Никиты с начальником ИВС на Окрестина, во время которого бывший следователь рассказал о причине своего увольнения из следственных органов. Как вспоминал бывший арестант, начальник ИВС пытался его напугать. Тогда Никита ему высказался в ответ:

- По его словам, после выборов его назначили расследовать дело 16-летнего парня. Никита поехал к нему в больницу и увидел, что на нем нет живого места. После этого у следователя «все перевернулось» и он уволился из следственных органов».

- Никита рассказывал, что били ногами, дубинками, наматывали тряпку на голову, — сокамерник про задержанного экс-следователя Стороженко

В чем обвинили бывшего следователя?

По версии обвинения, Стороженко не позднее августа 2020 года, находясь на территории Республики Беларусь и Республики Польша, «действуя по мотивам политической и идеологической вражды в составе организованной преступной группы, незаконно собрал из различных источников персональные данные и другую информацию о профессиональной деятельности свыше 16 тысяч должностных лиц государственных органов, сотрудников органов внутренних дел, судей и военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Затем, с целью «возбуждения социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности обвиняемый якобы разместил персональные данные и прочую информацию о профессиональной деятельности более чем 300 судей на одном из деструктивных информационных ресурсов для обозрения неопределенным кругом лиц. При этом он предоставил доступ к сведениям, в том числе в отношении девяти сотрудников органов внутренних дел, членам группы, которая администрировала другие деструктивные Telegram-каналы», — говорится в обвинении.

Суд начался 15 ноября и проходил в открытом режиме. Прокурор запросил для бывшего следователя семь лет заключения. Решение судья Анжела Костюкевич должна была озвучить 21 ноября, но вместо этого возобновила судебное следствие (причины правозащитникам неизвестны). В итоге 2 декабря после двух судебных заседаний Стороженко назначили такой срок, который и запрашивал прокурор — семь лет колонии в условиях усиленного режима. Также его обязали выплатить пять тысяч рублей «моральной компенсации» сотрудникам, данные которых согласно обвинению он «слил».

Поддержать политзаключенного посылками, денежными переводами и письмами можно по адресу: СИЗО-1, 220030, Минск, Володарского, 2, Никита Игоревич Стороженко.

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