На свободу вышла ИП из Полоцка Татьяна Шостак 2.12.2022, 21:14

Татьяна Шостак

Она отбыла 30 суток административного ареста.

В конце ноября на свободу вышла предприниматель из Полоцка Татьяна Шостак, которую задержали, когда она собиралась с коллегами нести обращение в райисполком. Женщина отсидела 30 суток, вышла на свободу и уже вернулась на работу, сообщили «Зеркалу» близкие знакомые семьи. Они рассказали журналистам, как Татьяна отбывала свой административный арест.

С самой Татьяной поговорить не удалось, об условиях, в которых она провела 30 суток, рассказывает знакомый ее семьи — Артем.

«Или подписываете протокол, или напишем, что оказывали сопротивление, сорвали погон и плюнули сотруднику в лицо»

Татьяну Шостак задержали в конце октября, когда она собиралась с коллегами-предпринимателями нести в райисполком коллективное обращение с просьбой, чтобы власти рассказали, как бизнесу работать в новых условиях или закрыть свое дело. Женщине тогда дали 30 суток за аватарку в соцсетях, а сам документ с подписями изъяли. Артем рассказывает, что ее осудили по двум административным статьям — за аватарку и «какое-то приложение», которое якобы нашли в ее телефоне:

— Таня говорила, что никакого такого приложения у нее там не было, но ей сказали: «Или подписываете то, что мы в протоколе указали, или напишем, что вы оказывали сопротивление, сорвали погон, плюнули сотруднику в лицо, и вам будет грозить до двух лет». Вы сами понимаете, выбор между 30 сутками и двумя годами очевиден, поэтому под давлением она все подписала.

Сотрудники КГБ с ней проводили «беседу». Принесли дело, Таня говорила, сантиметров на восемь толщиной. Она же активная всегда была — может, все годы собирали на нее, где и в чем участвовала. Но подробности, что о чем именно они ее расспрашивали, я не уточнял.

Сразу после задержания женщина находилась в полоцком ИВС. Когда состоялся суд, ее перевели в витебское СИЗО, куда из райцентра отправляют отбывать наказание «нарушителей» по административным статьям .

— Рассказывала, что у нее часто менялись сокамерницы. И людей кидают из камеры в камеру. Сидели с ней арестованные по разным статьям. Как-то на коридоре она видела Ольгу Бритикову, — пересказывает мужчина.

«Подняли задницы, убрали матрасы, сели на железо и сидите»

Татьяна рассказывала, что политических в СИЗО по-прежнему будят несколько раз по ночам, а днем не разрешают пользоваться матрасами и одеялами.

— Вежливо с ними, конечно, никто не разговаривал — все по-блатному: «Подняли задницы, убрали матрасы, сели на железо и сидите!» Таня говорила, как-то у нее схватило спину, они сразу издевательски: «Ой, Шостак, а что это с вами — заболели? — Не дождетесь. — А, ну-ну. Будем храбриться?!» В таком духе идет разговор.

Насколько в камерах тепло или холодно, я не знаю, но Таня сама по себе теплолюбивая, даже дома, когда мы приходили к ним в гости, всегда была тепло одета. Поэтому там она все время спала в теплом спортивном костюме и пуховике, который ей смог передать муж. Хотя капюшон ночью ей надевать не давали — спи при свете.

Также по словам знакомого, Татьяне не отдавали передачи от родных, даже медикаменты, которые принес муж. А после выхода из СИЗО ей вернули не все личные вещи, которые были в этих передачах:

— Знаю, что ей отправляли две посылки, и одна из них вообще не дошла — где-то пропала. А передачи приносят как: в списке, например, 14 позиций, а выдают только четыре. И говорят: «Подписывай, или ничего не получишь вообще». Таня рассказывала, что ей отдали предметы личной гигиены — мыло и шампунь, зубная щетка и паста у нее были. Медикаменты, сказали, по требованию будут выдавать. Но как ты их попросишь, если тебе говорят, что ничего нет?

«Почему я должна уезжать? Я тут живу»

Предпринимательница вышла на свободу 25 ноября. Ее знакомый рассказывает, что женщина стойко перенесла административный арест. Сейчас она уже вернулась на работу и занимается домашними делами.

— Таня — кандидат в мастера спорта по лыжам, физически крепкий человек. Конечно, психологически задержание и это все дает знать о себе, но Таня — боец, сломать ее тяжело, — объясняет Артем и добавляет, что теперь женщину узнают в ТЦ, где она работает. — Понимаете, у нас же город небольшой, их семья всю жизнь с мелким бизнесом связана, поэтому Таню еще до задержания и статей про нее многие знали. Ну, а теперь часто люди останавливаются, кто-то обнимет, поддержит. Я спрашивал, собирается ли она уезжать, ответ был простым: «Почему я должна уезжать?! Я тут живу». У Таниной мамы еще мама в больнице — забот у них сейчас много.

Таня говорила, что ее удивило, какой сейчас вал прессинга — может, и в 2020-м такого не было, как сейчас! Людей привозили постоянно. Те рассказывали, что силовики могли зайти в организацию, собрать у всех телефоны и проверить. Если у кого-то что-то нашли — сразу забирают, через два часа суд и на сутки. Некоторые как были в юбке и блузочке в офисе за компьютером, так и приезжали в ИВС или СИЗО, — пересказывает Артем слова Татьяны. — И вы знаете, у моих друзей, у которых есть своя гражданская позиция, и у меня в том числе, на всякий случай дома стоит собранный пакет с теплыми вещами. Чтобы, если вдруг придут, пакет в руки — и поехал. Вот так мы сейчас живем.

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