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В Гомеле расходы на мобилизацию увеличили в 3,5 раза

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  • 20.12.2022, 11:43
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В Гомеле расходы на мобилизацию увеличили в 3,5 раза

Власти явно врут о «плановости» проверки военнообязанных.

В Гомеле утвердили изменения в бюджет города. Как пишет местное издание «Флагшток», существенно увеличились расходы только по одной статье — мобилизации.

Изменения были приняты еще 2 ноября, однако на Национальном правовом портале решение было опубликовано только в декабре.

Общие расходы городского бюджета были увеличены всего на 2,5 %. При этом расходы на «обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации» выросли в 3,5 раза. Теперь на эти цели вместо 39 тысяч рублей выделено 138 тысяч. Получателем этих средств является Гомельский горисполком.

В областном бюджете в 2022 году на мобилизационную подготовку было выделено 2,3 млн рублей. Из них ГУ «Акваланг» предназначено 1,9 млн рублей, военному комиссариату Гомельской области — 368 тыс. рублей.

С начала года объем финансирования мобилизационных мероприятий из областного бюджета был увеличен на 44%. 23 ноября депутаты областного совета также приняли очередные изменения в бюджет, однако они до сих не опубликованы.

Значительное увеличение расходов на подготовку к мобилизации осенью 2022 года указывает на то, что изначально мобилизационные мероприятия не планировались, несмотря на то, что действующие власти пытаются убедить общественность в обратном.

Ранее сайт Charter97.org писал, что военный комиссариат Витебской области закупает 52 тысячи бланков для мобилизованных.

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