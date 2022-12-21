Путин создал совет по мобилизации, несмотря на ее завершение 21.12.2022, 4:44

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Кремль готовит масштабное наступление?

Хотя мобилизация в России, по словам официальных лиц, закончилась, власти продолжают работать над процедурой призыва.

В среду, 21 декабря, Владимир Путин поручил создать рабочую группу по вопросам «мобилизационной подготовки и мобилизации», а также социальной и правовой защиты военных, участвующих в боевых действиях в Украине. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Эта группа должна будет обеспечить взаимодействия исполнительной власти и организаций, занимающихся мобилизацией и защитой военнослужащих.

В состав рабочей группы вошли 31 человек. Ее возглавил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В нее также вошли сенаторы и депутаты, в том числе зампред Совета Федерации Николай Журавлев и зампреды Госдумы Шолбан Кара-оол и Анна Кузнецова.

Кроме того, Путин включил в рабочую группу пророссийсаких военных корреспондентов. Среди них автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, военный журналист Семен Пегов, корреспондент «России 24» Евгений Поддубный и специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Рабочая группы будет:

обеспечивать взаимодействие законодательной и исполнительной власти по вопросам подготовки мобилизации;

организовывать размещения и обеспечения мобилизованных;

контролировать социальную поддержку семей призванных на войну россиян;

готовить предложения по правовому регулированию мобилизации, а также следить за правоприменительной практике по призыву;

пропагандировать мобилизацию;

анализировать, как проходит патриотическое воспитание молодежи в стране;

готовить предложения по созданию и развитию мобилизационных мощностей, а также производства продукции, необходимой для вооруженных сил и нужд населения

Решения рабочей группы будут отправляться в виде рекомендаций в Совет Федерации, а также в федеральные и региональные органы власти. Каждый месяц рабочая группа будет докладывать президенту.

Уже не первый раз российские власти создают инициативы, связанны с мобилизацией, после ее завершения. В конце ноября Путин поручил создать единый реестр с информацией обо всех военнообязанных россиянах. Базу данных военкоматов «Горизонт-МР» подключат к ГАС «Выборы», базам ЗАГСа, ФНС, и Пенсионного фонда.

Президент объявил о завершении мобилизации 31 октября. Минобороны позже добавил, что прекратил раздачу повесток. При этом указа о завершении мобилизации Путин не издал.

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