«Радио Вован»: пенсионер из Вологды запустил подпольное радио 1 23.12.2022, 21:22

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Владимир Румянцев

Он транслировал политические передачи.

Суд приговорил к трем годам лишения свободы пенсионера Владимира Румянцева за «фейки» о российской армии.

61-летний кочегар несколько лет назад создал радиочастоту, на которую транслировал политические передачи «Медузы», «Радио Свобода», «Эха Москвы» и других изданий, вступивших с антивоенной позицией, пишет издание «Север.Реалии».

За это Суд Вологды признал Румянцева виновным в распространении фейков «по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ).

В течение недели в апреле 2022 года он «транслировал на определенной радиочастоте» аналогичную «заведомо ложную информацию».

Кроме того, суд счел, что пенсионер разместил на своей странице во «ВКонтакте» шесть видеороликов «с заведомо ложной информацией о том, что представители Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины грабят, убивают и насилуют мирных жителей, разрушают больницы, роддомы, школы, детские сады».

Румянцева задержали летом 2022 года. Он провел в СИЗО больше пяти месяцев. Срок его наказания учтет этот период по соотношению «день за два», то есть на свободу он выйдет в 2024 году.

Румянцев свою вину не признал, однако не скрывал, что негативно относится к действующей власти и к решению Владимира Путина начать войну в Украину.

Защита планирует оспорить решение суда. Единственным доказательством обвинения была лингвистическая экспертиза, которую провел эксперт из МВД, сказал изданию «Север.Реалии» адвокат Румянцева Сергей Тихонов.

При этом суд отказал защите в возможности провести независимую экспертизу.

Всю жизнь Румянцев работал на заводах, а последнее время был кочегаром на котельной, пишет «Север.Реалии». Радиотехника была его хобби, поэтому несколько лет назад он запустил собственную радиоволну. Частоту он купил через «Алиэкспресс», сигнал траслировался из квартиры Румянцева на несколько десятков метров.

Он создал радио для себя, чтобы слушать во время прогулок. Следствию неизвестно, ловил ли эту радиочастоту кто-либо еще.

Румянцев — четвертый человек, которому дали тюремные сроки за «фейки» об армии. До него за эту же статью свободы лишились муниципальный депутат района Красносельский в Москве Алексей Горинов, политик и бывший глава этого же муниципального совета Илья Яшин, а также житель Алушты Александр Тарапон. Он вывесил на воротах своего родственника из Росгвардии плакат «здесь живет военный преступник».

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