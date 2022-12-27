Более 15 случаев за год: что известно о внезапных смертях влиятельных россиян 4 27.12.2022, 12:25

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Фото:New York Post / East2west News

Загадочная гибель российского миллиардера в Индии пополнила список.

26 декабря сентября стало известно, что в Индии загадочно погиб Павел Антов — один из самых богатых российских региональных депутатов, представлявший Единую Россию.

Этот случай стал новым эпизодом в череде загадочных смертей и самоубийств представителей российских бизнес-элит, чиновников и силовиков, произошедших после полномасштабного вторжения России в Украину.

НВ напоминает, что известно о таких случаях, число которых к концу года превысило полтора десятка.

Павел Антов, один из богатейших депутатов России

О смерти миллиардера Павла Антова, депутата из Владимира от Единой России, стало известно 26 декабря — на тот момент он находился в Индии. В индийском штате Одиша Антов отдыхал с друзьями и отмечал свой юбилей: 22 декабря ему исполнилось 65 лет.

Согласно официальной версии, предприниматель выпал с третего этажа отеля: его тело нашли под окнами. За два дня до этого в том же отеле не менее странно умер 61-летний друг Антова, отдыхавший вместе с ним — бизнесмен из Йошкар-Олы Владимир Быданов. Согласно сведениям местных СМИ, мужчина был обнаружен в его номере без сознания, рядом нашли несколько пустых бутылок из-под вина. Когда Быданова привезли в больницу, врачи констатировали смерть.

Павел Антов был основателем мясной компании Владимирский стандарт, входил во фракцию Единая Россия, возглавлял комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания Владимирской области. В 2018 году Антов возглавил список самых богатых депутатов России по версии Forbes.

Александр Бузаков, гендиректор предприятия Адмиралтейские верфи, производителя подлодок — носителей ракет Калибр

О смерти Александра Бузакова известно мало: сообщалось, что 24 декабря он «скоропостижно скончался», при этом причину смерти так и не назвали

Бузаков был гендиректором АО Адмиралтейские верфи с августа 2011 года. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, под руководством умершего Бузакова верфи предприятия «выполняли важнейшие оборонные госзаказы».

Среди таких «заказов» — усовершенствованные дизельные подводные лодки, способные нести и запускать ракеты Калибр, которыми Россия обстреливает Украину с начала полномасштабного вторжения. Бузаков умер на следующий день после того, как присутствовал на церемонии спуска на воду новой подводной лодки Великие Луки (проект 677 Лада).

Дмитрий Зеленов, бывший миллиардер и сооснователь компании Дон-Строй

Зеленов скончался 9 декабря во французском городе Антиба. По данным российских СМИ, он был в гостях у друзей, когда на выходе из их дома ему якобы резко стало плохо. Предприниматель упал через перила, скорая увезла его в реанимацию.

Утром 10 декабря друзьям Зеленова сообщили, что он скончался, не приходя в сознание.

Зеленов был совладельцем госкомпании Дон-Строй — одного из самых крупных московских застройщиков конца 90-х — начала 2000-х. Именно она стороила в Москве элитные и высотные жилые комплексы. Зеленов входил в список российских миллиардеров Forbes, однако после финансового кризиса 2008 года лишился компании из-за долгов.

Григорий Коченов, креативный директор IT-компании Agima

9 декабря стало известно, что 41-летний Коченов погиб в Нижнем Новгороде. Согласно сообщениям местных СМИ и телеграм-каналов, он выпал с балкона, когда силовики пришли к нему в квартиру с обыском — якобы по делу «о педофилии» сообщала Медуза. Тело погибшего обнаружили соседи возле его дома.

В нижегородском управлении Следственного комитета отказались комментировать смерть Григория Коченова. Коллеги и друзья погибшего назвали абсурдными распространяемые слухи об обвинениях в его адрес. UX-дизайнер Игнат Голдман сообщил в твиттере, что Коченов публично выступал против войны в Украине. Помимо работы креативным директором в IT-компании Agima, Коченов также выступал спикером крупнейших российских и международных конференций.

Вячеслав Таран, основатель компании Forex Club

28 ноября стало известно, что Вячеслав Таран, проживавший в Монако, 21 ноября погиб при падении вертолета в Вильфранш-сюр-Мер, близ Ниццы (Франция). По данным СМИ, в вертолете находился Таран и опытный пилот. Вертолет компании Monacair направлялся из Лозанны (Швейцария) в Монако.

В 1997 году Вячеслав Таран основал компанию Forex Club (сейчас это онлайн-брокер Libertex Group). Ее штаб-квартира находится на Кипре. Таран, родившийся во Владивостоке, жил в Монако около десяти лет и имел также паспорт Мальты.

Павел Пчельников, топ-менеджер одной из дочерних компаний РЖД

Павел Пчельников работал директором по коммуникациям в ООО Цифровая логистика — это одна из дочерних компаний РЖД (Российские железные дороги), которая занимается грузоперевозками.

Тело 52-летнего Пчельникова обнаружили рано утром 29 сентября в его московской квартире. По данным российских СМИ, Пчельников покончил с собой накануне, застрелилившись на балконе. Причина якобы самоубийства осталась неизвестной.

Анатолий Геращенко, бывший ректор Московского авиационного института

Экс-ректор МАИ Анатолий Геращенко погиб 21 сентября прямо в стенах этого учебного учреждения при странных обстоятельствах. Российские СМИ сообщали, что он разбился, упав с большой высоты и пролетев несколько лестничных пролетов. Медикам, приехавшим на место инцидента, осталось лишь констатировали смерть.

Геращенко работал в МАИ в 1977—2007 годах как ведущий инженер, главный механик, затем проректор по развитию комплекса института и социальным вопросам. В 2007- 2015 годах был ректором Московского авиационного института. В последние годы время Геращенко был советником действующего ректора МАИ.

Иван Печорин, управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Фото: КРДВ

Иван Печорин был управляющим директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по авиационной деятельности. Как сообщили российские СМИ, вечером 10 сентября он погиб в районе мыса Игнатьева (мыс на острове Русский в километре от Владивостока). Сообщается, что он якобы выпал из катера на полном ходу. Несколько дней Печорина искали находившиеся рядом суда, однако позднее его нашли погибшим.

12 сентября «трагическую гибель» Печорина подтвердили в госкорпорации, где он работал топ-менеджер, не указав подробностей смерти. В российских медиа писали что он мог быть пьян: якобы компания на катере, в кругу которой был и Печорин, употребляла алкоголь, а через сорок минут после отплытия капитану сообщили о человеке за бортом. Озвучивались и другие странные версии: что топ-менеджер проигнорировал замечания капитана, сел на ограждение палубы и выпал в море, когда катер качнулся на воде.

Это уже не первый топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, умерший в нынешнем году. В феврале от инсульта скончался ее 43-летний гендиректор, бывший заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.

Равиль Маганов, глава совета директоров компании Лукойл

Российский нефтяной гигант Лукойл — вторая по объемам нефтедобычи компания в РФ после Газпрома. О смерти главы совета директоров Лукойла Равиля Маганова стало известно 1 сентября.

Российский телеканал РЕН сообщил, что он погиб, выпав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Эту информацию подтвердил и источник агентства Интерфакс. «Сегодня утром [1 сентября] Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался», — сказал собеседник агентства.

Путин наградил Маганова в 2019 году

Фото: lukoil.ru

Сообщается, что 67-летний Маганов проходил лечение в отделении, расположенном на шестом этаже московской Центральной клинической больницы.

Российский Телеграм-канал Mash распространил версию о том, что Маганов мог совершить самоубийство.

В то же время компания Лукойл, заявляя о смерти Маганова, сообщила, что он «ушел из жизни после тяжелой болезни».

Равиль Маганов считается автором самого названия компании Лукойл (от первых букв названий городов нефтяников Лангепас, Урай, Когалым и английского слова oil, нефть).

В 1980-х Маганов работал в компании Лангепаснефтегаз, которая позже вошла в состав Лукойла. С тех пор, как Лукойл был создан в 1991 году, Маганов занимал в этой компании руководящие должности.

С 1993 года входил в совет директоров Лукойла, с 2006-го занимал пост первого исполнительного вице-президента компании. В 2020 году возглавил совет директоров нефтяного гиганта — после смерти Валерия Грайфера, занимавшего ранее эту должность.

В 2019 году Владимир Путин наградил Маганова орденом Александра Невского.

Вадим Зимин — полковник, державший в руках «ядерный чемоданчик» хозяев Кремля

21 июня российский таблоид Московский комсомолец сообщил, что накануне вечером в своей квартире попытался покончить с собой Виктор Зимин — издание назвало его полковником Федеральной служба охраны (ФСО) РФ в отставке и «экс-начальником отдела Центрального таможенного управления».

Издание сообщило, что инцидент якобы произошел вечером 20 июня в подмосковном поселке Новый — бывшем военном городке в 20 км к западу от центра Москвы. «Характер травм позволил сделать вывод, что он попытался добровольно уйти из жизни. До этого хозяин вместе с братом распивали спиртное, затем родственник отлучился в соседнюю комнату», — написала российская газета. По ее данным, 53-летний Зимин выжил, однако был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии (скорую якобы вызвал его брат). МК также написал, что на момент попытки самоубийства Зимин находился под домашним арестом: он был подозреваемым в деле о получении взятки от бизнесмена, из-за чего в декабре 2021 года чиновника уволили. Зимин отрицал свою причастность к преступлению.

Единственное известное фото Вадима Зимина

Фото: Mirror/ Social media/east2west news

Британский таблоид Mirror привел больше деталей резонансного случая, напомнив, что именно Виктор Зимин еще при Борисе Ельцине носил ядерный чемоданчик президента РФ — портфель, который всегда сопровождает любого кремлевского лидера. С помощью него хозяин Кремля может через систему кодов фактически авторизовать запуск ядерных ракет.

По информации Mirror, Зимин продолжал работать в службе безопасности и при Владимира Путине, дослужившись до звания полковника, хотя его точная роль и обязанности в этот период неясны. Таблоид уточняет, что Зимин пытался застрелиться: его нашли с огнестрельным ранением в голову, лежащим в луже крови в кухне собственной квартиры. Рядом якобы нашли травматический пистолет Иж 79−9ТМ. О том, выжил ли Зимин после госпитализации в реанимацию, не сообщалось.

Сергей Протосеня, бывший топ-менеджер российской газовой компании Новатэк

19 апреля 55-летний Сергей Протосеню, бывший замдиректора российской газодобывающей компании Новатэк, был найден повешенным во дворе своей виллы в Испании. В том же доме нашли жестоко убитыми его 53-летнюю жену Наталью и 18-летнюю дочь Марию: их тела обнаружили в кроватях с многочисленными рублеными и резаными ранами. При этом с рядом с телом самого Протосени лежали нож и топор, которые, вероятно, использовал убийца женщин.

Кровавая трагедия произошла в популярном среди российской диаспоры курортном городке Льорет-де-Мар на каталонском побережье Коста-Брава. Здесь у семьи был загородный дом, хотя последние годы они жили во французском Бордо. Там же, во Франции, в момент убийства находился 22-летний сын Протосени Федор: он не поехал с родными на отдых в Испанию, но поднял на ноги полицию, когда в один из дней не смог дозвониться ни до кого из членов своей семьи.

Испанская полиция предположила, что трагедия могла случиться на фоне семейного конфликта (якобы Протосеня убил жену и дочь, а затем повесился сам). Однако правоохранители не исключают, что произошло тройное убийство, а гибель главы семейства была выдана за суицид.

Испанские и другие мировые СМИ при этом обратили внимание на ряд странных обстоятельств гибели трех членов семьи:

на месте преступления было много крови, однако на одежде повешенного Сергея Протосени, который по одной из версий зарубил близких топором либо убил ножом — ни одного пятна;

по словам экспертов, убийца действовал в перчатках, чтобы не оставить отпечатков пальцев (российские издания писали, что по в качестве перчатки использовали носок);

записка с признаниями или пояснениями мотивов убийства отсутствовала;

сообщений о случаях жестокого обращения Протосени с членами семьи ранее не поступало.

Британский таблоид Daily Mail поговорил с сыном Протосени и друзьями семьи, которые исключили возможность убийства им двух близких женщин. Федор Протосеня, рассказал, что отец любил его мать и особенно сестру Марию, которая «была его принцессой». «Он никогда не мог бы сделать ничего, чтобы навредить им. Я не знаю, что произошло той ночью, но я знаю, что мой отец не причинил им вреда», — заявил 22-летний студент. Категорически не верят в то, что Протосеня мог убить семью, бизнесмен Анатолий Тимошенко, близкий друг российского олигарха, и еще один его друг Роман Юравич.

Сергей Протосеня был мультимиллионером и в 2006—2011 годах регулярно входил в списки 250 самых богатых россиян. В Новатэке — дочерней компании Газпрома и второй в России по объемам добычи газа — он работал с 2002 года. К 2005 вошел в совет директоров, в 2015 году ушел из Новатэка, позже переехал во Францию.

Кроме российского паспорта, у него был кипрский. Российские Телеграм-каналы и СМИ сообщали, что часть активов Протосени была оформлена на кипрскую компанию Viladex Finance Limited, а за неделю до его смерти в регистрационную палату Кипра якобы была подана заявка на раздел долей в компании. Соответствует ли действительности эта информация российских пропагандистов, неизвестно. Кроме того, по данным телеграм-канала База, Сергей Протосеня до конца ноября 2021 года был владельцем акций АКБ Форбанк, который «крышевала ФСБ».

Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка

Буквально за день до убийства семьи Сергея Протосени, 18 апреля, стало известно о еще одном очень схожем случае, но уже в Москве. В московских апартаментах бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева нашли его тело, а также тела его супруги Елены и дочери Марии.

Причиной смерти трех человек стали огнестрельные ранения. По предварительной версии Следственного комитета России, Аваев убил женщину и девочку, после чего покончил с собой. Утром 18 апреля он позвонил личному водителю и попросил за ним заехать, однако дверь не открыл. Старшая дочь бизнесмена приехала в квартиру после обеда и обнаружила тела родственников. В руке Аваева якобы лежал пистолет.

Тот же водитель утверждал, что шеф накануне находился в прекрасном расположении духа, странностей в поведении он не заметил, сообщал таблоид StarHit.

Российский Телеграм-канал 112 писал, что мотивом убийства якобы стал затяжной конфликт банкира с женой. Дескать, Владислав Аваев узнал, что супруга имела отношения с другим мужчиной и была беременна.

Аваев долго работал в Газпромбанке — крупнейшем универсальном финучреждении РФ, полностью подконтрольном Газпрому (сейчас находится под санкциями США и ЕС). О его обязанностях и роде деятельности в банке почти ничего не известно. Телеграм-канал paradox_friends утверждает, что «Аваев не настолько был близок к центрам принятия решений». Однако сама должность вице-президента предполагает высокую степень осведомленности.

Также одно время он был замдиректора департамента управления делами правительства РФ, а в последние годы возглавлял компанию Карбоникс, которая производит костезамещающие углеродные импланты. Партнером фирмы является корпорация Ростех, информировал сайт msk1.ru.

Василий Мельников, владелец медицинской компании МедСтом

Василий Мельников был найден мертвым в своей квартире в Нижнем Новгороде, об этом случае 23 марта писала российская газета КоммерсантЪ. Там же нашли убитыми его супругу Галину и двоих их маленьких сыновей (4 и 10 лет). Все погибли от ножевых ранений, вероятные орудия убийства (ножи) были изъяты на месте преступления. Детей нашли в детской комнате, женщину в спальне. Соседи и знакомые убитых заверяли, что не замечали конфликтов между членами семьи.

Businessman Vasily Melnikov, owner of the Medstom company, was murdered together with his family in #NizhnyNovgorod.



The businessman, his wife and two minor children were stabbed to death in their own home. An investigation is underway. A contract killing is not ruled out. pic.twitter.com/Rw8IlqGRnp — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

Местная полиция расследовала версию о том, что Мельников убил свою семью, а затем себя. Бизнесмену принадлежала компания по поставкам медицинского оборудования и материалов для лабораторий МедСтом.

Михаил Толстошея (Уотфорд), российский нефтегазовый магнат

3 марта 66-летний Михаил Уотфорд (он же Михаил Толстошея), которого британские СМИ называют «российским магнатом», был обнаружен повешенным в своем особняке в Англии (графство Суррей). Полиция не посчитала его смерть «вызывающей подозрения», но и мотив суицида пояснить не могла, сообщала Daily Mail.

Уотфорд сделал состояние на добыче нефти и газа в России. В начале 2000-х эмигрировал в Великобританию, сменил фамилию и занялся недвижимостью. В санкционный список российских олигархов, опубликованный британским правительством после начала войны в Украине, он не вошел.

#Russian businessman of #Ukrainian origin found hanged in #Britain



Michael Watford (Mikhail Tolstosheya) made his fortune from oil and gas extraction. He was found hanged in his Surrey mansion.



Police officers are investigating the businessman's mysterious death. pic.twitter.com/nU31PNwp0t — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Однако известие о смерти Уотфорда появились в тот день, когда Борис Джонсон сообщил Палате общин, что расширит список людей, связанных с режимом Владимира Путина, которых коснутся британские санкции. В комментарии таблоиду The Sun друг семьи предположил, что на душевное состояние Уотфорда могла повлияет война в Украине, развязанная Россией. Источник издания заявил, что «его гибель вызывает вопросы, особенно после всех этих подозрительных смертей российских граждан [в Британии]». «Время его смерти и вторжения в Украину, безусловно, [совпададют] не случайно», — сказал собеседник газеты. Михаил Толстошея родился в 1955 году в Украине (на тот момент Украинской ССР).

Александр Тюляков, замгендиректора казначейства компании Газпром

25 февраля в коттеджном поселке Ленинский Выборгского района Ленинградской области (этот поселок известен как «гнездо Газпрома») нашли тело 61-летнего Александра Тюлякова — замгендиректора Единого расчетного центра Газпрома (казначейства главного газового монополиста РФ). Он висел в петле, а рядом лежала предсмертная записка (ее содержание не разглашается). Когда на месте смерти Тюлякова работали криминалисты, к дому подъехали сотрудники службы безопасности Газпрома, оцепили территорию и прогнали сотрудников Следкома и полицейских. По данным Новой газеты, накануне смерти его видели сильно избитым.

Леонид Шульман, топ-менеджер компании Газпром-инвест

29 января, за месяц до вторжения РФ в Украину, в особняке в том же поселке Ленинский было найдено тело 60-летнего руководителя транспортной службы компании Газпром-инвест Леонида Шульмана. Окровавленное тело с глубокими резаными ранами лежало на полу в ванной, на бортике ванны находился строительный нож. Полицейские обнаружили записку, в которой Шульман жаловался на невыносимые боли, сообщало издание Грани. Мужчина находился на больничном после травмы, на ноге у него был установлен аппарат Илизарова. Новая газета писала, что следователи усомнились в подлинности предсмертной записки.

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📍Alexander Tulyakov, top finance and security manager at Gazprom, was found hanged the day after Russia's full-scale invasion of Ukraine.



📍Leonid Shulman, head of the transport department at Gazprom Invest.#Russia #Россия #Russian #RussiaInvadedUkraine #Oligarchs pic.twitter.com/6evrEBQbSV — News from Ukraine (@uasupport999) May 9, 2022

«Во всех случаях есть обширные подозрения, что смерти могли быть искусственно представлены как самоубийство, но кто это сделал и почему?» — еще в апреле озвучил витающий в воздухе вопрос Гжегож Кучиньски, директор Евразийской программы Варшавского института. Он предположил, что некие высокопоставленные лица, связанные с Кремлем, могут «заметать следы мошенничества в государственных компаниях». «Если мы увидим серьезные кадровые перестановки среди топ-менеджеров Газпрома, эта гипотеза может оказаться верной», — отметил Кучиньски, подчеркивая что часть случаев связаны с олигархами нефтегазового сектора.

По мнению Пола Гобла, бывшего советника госсекретаря США, который в конце июня прокомментировал череду странных смертей Голосу Америки и Радио Свобода, «происходящее отражает полный развал системы ценностей в Российской Федерации». «Не только правительство убивает людей, но и россияне убивают россиян ради экономической выгоды. За убийствами может стоять как правительство, так и недовольные сотрудники или конкуренты», — полагает он.

Гобл считает, что волна загадочных «самоубийств» может быть результатом смены поколений. «Путинский режим пожилой, в конце концов, лидеру уже 70, люди вокруг него преимущественно одного возраста. В этом возрасте начинаешь думать о преемнике. Кому они собираются передавать богатство? Следующему поколению. Избавиться от кого-то, кто мог бы помешать этому процессу — очень привлекательно для многих», — убежден бывший советник госсекретаря США.

Темы странных смертей влиятельных россиян коснулись и авторы нового документального фильма Secrets of the Oligarch Wives (Секреты жен олигархов), который вышел 28 июня на видеосервисе Paramount+. В нем рассказывается о партнершах российских олигархов и о том, свидетелями чего они стали, находясь в высших кругах путинского режима. Как пишет Newseek, российский банкир Герман Горбунцов, который входил в советы директоров нескольких банков РФ — один из тех, кто в этом фильме назвал неслучайной череду загадочных случаев ухода олигархов из жизни.

«Убийца сам придумывает метод, когда ему приказывают „убрать“ семью, — говорит Горбунцов — Методы схожи, но каждый раз немного отличаются — здесь топор, там пистолет. [В итоге] они все равно мертвы. Один раз, возможно два еще могли бы быть совпадением. Но это [череда смертей] - не совпадение. Это не самоубийство». Горбунцов также рассказал авторам фильма о том, что и на его жизнь пытались совершить покушение — уже после того, как он уехал из России. Очевидно, речь идет об эпизоде 2012 года, когда неизвестный несколько раз выстрелил в банкира возле его дома в Лондоне. Тогда Горбунцов получил шесть пулевых ранений, был в коме, но выжил.

«Что поразительно в инцидентах 2022 года, так это то, что ни один из умерших олигархов, насколько известно, не делал критических публичных замечаний по поводу вторжения в Украину, — отмечает DW. — При этом ни один из них не попал в международные санкционные списки, составленные по итогам вторжения».

Немецкий портал также напоминает, что в 2017 году американская газета USA Today опубликовала результаты расследования о том, что за три года погибли или пропали без вести не менее 38 российсикх олигархов.

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