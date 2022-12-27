Генерал Маломуж: Если Россия продолжит ракетные атаки, будем бить по Москве и Уралу 1 27.12.2022, 17:09

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Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

У ВСУ есть возможности наносить удары по целям на 1000-2000 километров.

Удары по российским военным аэродромам являются законной целью для Вооруженных сил Украины. Стратегически и потенциально мы способны достать не только Москву или Энгельс, но и Урал. Поэтому если Pоссия будет продолжать террористические акции против Украины, мы будем отвечать. Об этом и многом другом «Апострофу» рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж

– Стоит ли нам ожидать, что после «бавовны» в Энгельсе полыхнет и в Москве?

– Я думаю, что полыхнет. У нас сегодня уже есть собственные мощные ракеты. Это не ATACMS, которые мы просим у США, но наш ВПК может выпускать ракеты и первые уже есть. С другой стороны, это и квадрокоптеры и другие системы, которые достают на 1000-1200 км. Это и ракетные системы и беспилотники, которые летят на 1000 км, а некоторые и на 2000 км могут нести боевую часть, которая наносит удары по тем целям, которые создают для нас наибольшую угрозу.

Это аэродромы и самолеты Ту-95 и Ту-22 – стратегические бомбардировщики, несущие ракеты дальностью 600-800 км. Эти ракеты бьют по нашей инфраструктуре, жилым домам и энергетическим объектам. Согласно нормам международного и украинского права, даже российского или белорусского, такие действия квалифицируются как террор и геноцид. Но россияне сознательно идут на эти преступления.

Поэтому аэродромы, корабли, подлодки с бьющими по гражданскому ракетами «Калибр» – это законные объекты войны. Соответственно мы имеем полное право наносить удары по этим объектам. Мы это уже показали – и в Энгельсе, и в Крыму. И это только начало.

Стратегически и потенциально мы можем достать и до Москвы, и даже до Урала. Есть у нас промышленные высокоточные объекты, которые могут обеспечить создание ракетных систем, которые бьют на 3,5 и на 10 тысяч км. Тем более есть практика на «Южмаше», где создавалось чрезвычайно мощное вооружение.

Поэтому в данной ситуации, если Россия будет затягивать войну, будет проводить террористические акции против мирного населения Украины, мы будем отвечать. Это уже тот этап, когда нужно наказывать врага. В первую очередь это удары по объектам размещения ракет – ракетоносителям, кораблям, возможно, системам пуска, которые размещены как на оккупированных территориях, так и на территории России и Беларуси.

– Стоит ли актуализировать нарратив о перенесении войны на территорию Pоссии не только в Украине, но и на международной арене?

– И США, и НАТО, и ЕС признали, что мы имеем право бить по тем объектам, которые несут нам угрозу, с которых наносятся удары по нашему государству, в частности, по гражданским объектам. А Энгельс – это лишь один из аэродромов агрессора. У нас есть полное право на защиту своего государства и право наносить удары по агрессору.

Эта практика только началась, а если Pоссия продолжит наносить такие удары, мы будем отвечать. А в перспективе, когда мы будем проводить наступательные операции стратегического уровня, это уже будут и другие объекты: воинские части, предприятия по выработке ракет и те системы, которые еще сегодня не задействованы, но готовятся к применению уже с новым навалом, который формирует на февраль-март минобороны РФ.

- Будет ли Черноморский флот РФ объектом для «бавовны»?

– Это один из самых мощных центров нанесения ударов по нашему государству, откуда летят «Калибры». Там есть мощная артиллерия, которая может бить по Одессе, частично по Николаевской и Херсонской областях, и доставать дальше.

Мы уже проводили ряд атак ракетами «Нептун». А сейчас зона нашего влияния расширяется и в перспективе мы сможем доставать до Севастополя. Это будет чрезвычайно угрожающая ситуация для всего их флота. Тем более они потеряли флагманы, поэтому по всем оценкам это уже не флот, а флотилия. Хотя там еще есть ракетные системы, очень опасные для Украины.

«Калибров» осталось больше, чем «Искандеров», где-то до 60%, и они находятся в Черном, Азовском и Средиземном морях. Поэтому, в первую очередь, нас интересует Черное и Азовское моря, а со Средиземным морем будут разбираться наши партнеры в случае нанесения ударов оттуда. Хотя россияне уже потенциально готовятся наносить удары со Средиземного моря.

– Понимает ли Лукашенко, что может быть ответ и по его территории?

– Мы четко фиксируем, что Лукашенко является соучастником агрессии против нашего государства, но он балансирует. Он видит, что Путин проигрывает и начинает играть свою игру. С одной стороны, он еще поддерживает путина, размещает российские войска на своей территории, ракетные системы, новейшие МИГ-31 с «Кинжалами» – это то, что доказывает прямое соучастие Лукашенко. Но, с другой стороны, он считает, что это не будет прямым обвинением в его агрессивных действиях.

Сегодня, когда мы имеем ответные успехи на фронте и наносим достаточно мощные удары по территории России, Лукашенко начинает балансировать. Он еще как бы поддерживает позицию Путина, который на него давит, но не идет на прямую агрессию.

На сегодняшний день мы имеем такую позицию: в случае нанесения ударов по гражданской инфраструктуре с территории Беларуси – мы имеем право бить в ответ по объектам, с которых наносятся удары. Белорусы должны понимать, что они не будут безнаказанно уничтожать наших людей и инфраструктуру. Поэтому Лукашенко будет пытаться и дальше балансировать и воздерживаться от прямой масштабной агрессии или диверсий на своей территории под флагом Украины, а также от ракетных ударов по нашей территории.

– В Pоссии состоялся негласный саммит стран-членов СНГ. Продолжит ли Путин там давить на Лукашенко, чтобы тот дал согласие пойти в наступление с территории Беларуси? И каковы у вас в принципе ожидания от этой встречи?

– Неофициально Путин будет мощно давить на страны-члены СНГ в плане поддержки России в агрессивной войне против Украины. Но он понимает, что это давление чрезвычайно сложно, потому что, за исключением Беларуси, все страны СНГ отказываются участвовать в войне. Но он может угрожать этим странам санкциями в том, в чем они наиболее зависимы. К примеру, у Таджикистана есть угроза со стороны «Талибана», а в стране находятся российские базы, которые якобы защищают от этих террористов. Но ведь сама Россия контактирует с «талибами» и может направить их в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. То есть делать провокации чужими руками.

С другой стороны Путин будет показывать «угрозу» со стороны НАТО для СНГ. Это будет основной мощный удар, и он будет там подбирать какие-то аргументы, доказательства, Лукашенко будет говорить, что у него есть 100% данные, как он всегда говорит, что НАТО готовилось к наступлению. То есть вот эти нюансы будут применяться. Но я уверен, что страны-члены СНГ не пойдут на это, они против войны, за исключением Беларуси.

Они заявят об экономическом сотрудничестве, там, где это выгодно участникам саммита, возможно, о союзе по энергетическим вопросам, но ни один масштабный проект, о котором они заявят, не будет реализован. Все останется на уровне заявлений. Лидеры стран будут игнорировать путина, потому что видят перспективу проигрыша, а тем более возможную ответственность за соучастие в войне.

– Путин ищет поддержки у лидера Китая Си Цзиньпина, но будет ли она?

– Си Цзиньпин четко ведет свою геополитическую стратегию. Он играет с Западом, потому что с западными странами у Китая самые большие отношения в экономической, энергетической и других сферах, которые составляют порядка 80%. А РФ всего 9%. Поэтому Си определил приоритеты. Да, у Китая есть конкуренция с США, в определенной степени конкуренция с ЕС, но от войны и совковой позиции путина он пытается вытащить все. Поэтому он четко показывает, что имеет перспективу экономического и энергетического сотрудничества с РФ, но на своих условиях. И Россия вынуждена Китаю и Индии продавать энергоресурсы гораздо дешевле. Но Си показывает, что не втягивается в войну.

Да, Китай проводит боевое слаживание, совместные военные учения с войсками рф и другими странами-союзниками, но это больше в плане противостояния США, возможно, с перспективами, как они говорят, возвращения Тайваня. Вот в этой игре задействована и Россия, где выгодно Китаю.

Относительно войны в Украине Си Цзиньпин однозначно заявил, что он за мирные переговоры и прекращение войны, а также жестко официально и неофициально выступил против использования тактического ядерного оружия против Украины, а тем более стратегического оружия против Запада, потому что это приведет к глобальной ядерной войне.

В этом плане против Путина выступили все. Он находится в блокаде. Поэтому у него не будет свободного формата сотрудничества с Си Цзиньпинем, лидер Китая просто будет использовать путина в своих интересах. А в перспективе, при ослаблении России, Китай будет заходить в Россию мощно, сначала экономически, потом подтянется человеческий ресурс, а потом уже и территории.

– Украина официально подняла вопрос об исключении России из Совбеза ООН. Какие вы видите перспективы?

– Абсурд в том, что нормативные акты ООН не предусматривают механизм исключения члена Совбеза ООН. Есть мощный механизм – вынесение этого вопроса на Генассамблею ООН, но для этого очень четко нужно отработать все доказательные материалы по агрессии Pоссии против нашего государства. Это сложный процесс.

Есть более простой путь, по которому и пошла Украина. Если страна хочет стать членом Совбеза, она должна подать заявку. То есть новая страна вступает в ООН, а тем более становится членом Совбеза после того, как подает заявку. А Pоссия после распада СССР не подавала такой заявки и заняла место члена Совета безопасности незаконно.

Россия просто физически изменила табличку с СССР на РФ. Это абсурд. Совбез по умолчанию принял такую формулу, но это не может длиться вечно. Сегодня мы возвращаемся к юридической формуле, где возникнет вопрос, были ли какие-то документы от России при принятии в Совбез, как принимали после распада Чехию и Словакию.

Они подавали заявки как отдельные страны. Украина была членом ООН, мы отдельно подавали заявку. СССР распался, соответственно, такого субъекта, как СССР, в ООН не стало. Соответственно для того, чтобы Россия стала членом ООН, она должна была подать заявку. Сегодня есть все основания для того, чтобы вернуться в то юридическое состояние, которое было в 1991 году. Поднять вопрос, что Россия не должна быть в Совбезе ООН, исключить ее и пусть подает заявку на вступление.

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