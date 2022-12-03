СМИ: Макею накануне смерти не оказали медицинскую помощь 4 3.12.2022, 9:19

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Обширный инфаркт мог быть следствием отравления.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец опубликовал информацию от телеграм-канала «Белорусская разведка», содержащую интересные подробности об обстоятельствах смерти главы лукашенковского МИД Владимира Макея:

«Констатируем, что Владимир Макей скончался в результате обширного трансмурального инфаркта. Причиной послужил тромб. Он в свою очередь вызвал внезапную фибрилляцию мышцы сердца и инфаркт, как результат несвоевременно оказанной медицинской помощи. Накануне Владимир Макей пожаловался на недомогание близким, но на просьбы обратиться в «скорую» отказался, сославшись на вероятную усталость.

Версия самоубийства является несостоятельной.

Напоминаем, что нельзя полностью исключить версию отравления, т. к. имеющиеся в арсенале спецслужб Кремля отравляющие вещества, вполне способны вызывать подобные симптомы и последствия в течение 48 часов после контакта со смертоносным агентом», — говорится в сообщении.

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