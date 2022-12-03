Под оккупированным Мелитополем раздаются громкие взрывы и автоматные очереди 1 3.12.2022, 14:16

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Что происходит?

Во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района раздаются громкие взрывы. Между тем неподалеку, возле Плодородного слышна стрельба.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает. Жители временно оккупированной Михайловки Мелитопольского района сообщают о громких взрывах. Детонирует вблизи Плодородного, слышны автоматные очереди. Уточняем подробности», - написал Федоров.

Напомним, вчера на оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов врага.

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