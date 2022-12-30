Чем на Новый год закусывать коньяк, водку или вино, чтобы не было похмелья 14 30.12.2022, 12:27

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Для каждого алкогольного напитка есть свой секрет.

Какая закуска лучше подойдет к водке, чем лучше заедать коньяк, чем закусывать виски, чтобы на следующий день сохранить отличное самочувствие, пишет ТСН.

Пришла пора зимних праздников, а значит, застолья сопровождаются алкогольными напитками. Чтобы не испортить праздники, лучше правильно подбирать продукты, употребление которых уменьшает или нейтрализует влияние алкоголя, особенно если его вдруг оказалось многовато.

Чем лучше заедать водку

Чтобы крепкость водки не столь болезненно ударила по организму, специалисты рекомендуют выбирать мясные, рыбные закуски, вообще продукты богаты животными белками. Подойдут сало, мясная нарезка, студень, рыба, особенно соленая. Любые соления или квашение, как квашеная капуста, засоленные помидоры, огурцы, помогут пережить похмелье.

Чем закусывать коньяк

Хороший коньяк дегустаторы вообще не рекомендуют закусывать. Но, это если потреблять его мало. Среди продуктов, наиболее подходящих к коньяку можно назвать твердый сыр, черный шоколад, икра, фрукты и нежирное мясо. Традиционной закуской коньяка считается лимон с сахаром или без.

Какие закуски подойдут к виски

Под виски подойдут такие же закуски как для водки. Это мясо, рыба, морепродукты, сыр, фрукты и т.д.

Чем закусывать вино

Вино, как известно, не представляет собой тяжелого алкогольного напитка, поэтому любят его преимущественно женщины. Вино предпочитают ценители вкуса и аромата. Если вино качественное, если им не переборщивать, а еще и подобрать правильную закуску, от него плохо никогда не будет.

Лучшей закуской к вину будут белое, нежирное мясо к красному вину, нежирная рыба, морепродукты – к белому. Ну и конечно, как не упомянуть классическую закуску под вино – фрукты и сыры. Подбирая блюда к вину, нужно соблюдать правила – чем насыщеннее напиток, тем закуска должна быть проще. Так вы не только не испортите день похмельем, но и сможете сполна насладиться напитком.

Чем лучше не закусывать алкоголь

Среди продуктов, которыми лучше не заедать алкогольные напитки – жирное мясо из-за того, что оно само по себе увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную, разнообразные сладости и пирожные.

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