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В США рассказали, зачем Шойгу заставил Лукашенко явиться к нему на встречу

  • 4.12.2022, 9:17
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В США рассказали, зачем Шойгу заставил Лукашенко явиться к нему на встречу

Выводы опубликовали аналитики ISW.

Министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Минск, вероятно, для того, чтобы давить на Беларусь в вопросе поддержки войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В Минске Шойгу встретился с главой режима Александром Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

«Министры обороны России и Беларуси встретились в Минске, чтобы, вероятно, укрепить двусторонние связи в сфере безопасности между Россией и Беларусью. Вероятно, Шойгу пытался давить на Беларусь, чтобы она продолжила поддержку наступательной кампании России в Украине», - заявляют аналитики.

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