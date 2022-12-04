В США рассказали, зачем Шойгу заставил Лукашенко явиться к нему на встречу 4.12.2022, 9:17

1,196

Выводы опубликовали аналитики ISW.

Министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Минск, вероятно, для того, чтобы давить на Беларусь в вопросе поддержки войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В Минске Шойгу встретился с главой режима Александром Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

«Министры обороны России и Беларуси встретились в Минске, чтобы, вероятно, укрепить двусторонние связи в сфере безопасности между Россией и Беларусью. Вероятно, Шойгу пытался давить на Беларусь, чтобы она продолжила поддержку наступательной кампании России в Украине», - заявляют аналитики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».