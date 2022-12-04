РФ отказалась признавать потолок цен на нефть 9 4.12.2022, 20:53

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Россия не будет продавать нефть по ценовому потолку, даже если придется сократить добычу.

Министр энергетики России Александр Новак в очередной раз назвал «неприемлемым» потолок цен на российскую нефть. Об этом он рассказал в эфире «Россия 24». Накануне страны ЕС окончательно определили уровень ограничения в $60 за баррель. К ним присоединились страны G7 и Австралия.

«Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, грубо вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречащий всем правилам, тому же ВТО, например. В своей практике мы не собираемся применять инструменты с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен», — сказал Новак.

Внедрение потолка цен может привести к дестабилизации рынка, дефициту энергоресурсов, снижению инвестиций, добавил Новак. «Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут работать с нами на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», — добавил вице-премьер.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия прекратит поставки в страны, которые присоединятся к «потолку».

Кремль подготовил проект указа президента, запрещающий продажу российской нефти странам и компаниям, которые присоединятся к «потолку цен», писал ранее Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Запрет будет действовать для российских нефтяных компаний и всех без исключения трейдеров. Любое упоминание «ценового потолка», который должен вступить в силу с 5 декабря, будет вне закона в контрактах на поставку нефти из России, рассказал источник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера также сказал, что Россия не примет потолок цен на российскую нефть. «Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — отметил Песков.

Вчера страны «Большой семерки» и Австралия присоединились к решению Евросоюза установить ценовой потолок в размере $60 за баррель на морскую сырую нефть российского происхождения. Решение ЕС предусматривает механизм корректировки, в рамках которого можно будет регулярно пересматривать лимит: он должен быть не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены. Компании, которые нарушат правила и купят российскую нефть по цене выше $60, лишаться возможности получать банковские финансирование и страховку в Европе.

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