The Guardian: В администрации Байдена начинают поддерживать идею специального трибунала для РФ 1 4.12.2022, 22:45

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В ООН есть проект резолюции о создании такого трибунала.

Ключевые фигуры в администрации президента США Джо Байдена теперь более склонны к созданию военного трибунала, который для изучения военных преступлений в период нападения России на Украину и роли руководства РФ в войне. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на посла по особым поручениям по глобальному уголовному правосудию Госдепартамента США Бет Ван Шаак.

По словам Бет Ван Шаак, изначально США не занимали твердую позицию в отношении специального трибунала. Некоторые ключевые игроки в окружении Джо Байдена пересмотрели свою позицию после настояния украинского президента Владимира Зеленского, выступающего за создание такого трибунала.

— Мы рассматриваем все аспекты и, безусловно, поддерживаем принятие некоторых промежуточных мер, особенно когда речь идет о сохранении улик, — заявила Бет Ван Шаак. — Это то, что очень волнует президента Зеленского. Это то, чего хочет Украина, и я думаю, что это будет иметь большое значение.

По словам Бет Ван Шаак, дипломаты обсуждают варианты работы специального трибунала. В качестве ключевых рассматривают два варианта. Первый предполагает, что это будет суд, созданный совместно Украиной и ООН. Второй вариант — это внутренний суд, созданный Украиной с ЕС или Советом Европы с добавлением международного элемента, который, возможно, будет одобрен голосованием на Генассамблее ООН.

В обоих случаях речь идет о преследовании за преступление агрессии. «Это будет ограниченное число обвиняемых, вероятно, высшее политическое руководство и, возможно, некоторые высокопоставленные военные деятели», — сказала она.

По данным Guardian, в ООН есть проект резолюции о создании такого трибунала.

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