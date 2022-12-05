В России депутат предложил «мобилизовать» бездомных собак
- 5.12.2022, 1:32
Он хочет, чтобы собаки «взрывали танки».
Российский депутат предложил «мобилизовать» бездомных собак и обучать их подрыву бронетехники.
Об этом сообщает Орелtimes.
Российский депутат из города Орел Виктор Макаров во время заседания депутатов, на котором решался вопрос, что делать с бездомными собаками, предложил «мобилизовать» животных, немного их поучить и отправить в Украину «взрывать танки».
«Предлагаю воспитать этих собак для взрывов танков», - заявил российский депутат.
Однако другие местные депутаты не поддержали инициативу коммуниста и продолжили обсуждать решение проблемы. Ранее Макаров предлагал «отправить беспризорных собак в Китай».