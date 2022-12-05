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В России депутат предложил «мобилизовать» бездомных собак

  • 5.12.2022, 1:32
В России депутат предложил «мобилизовать» бездомных собак

Он хочет, чтобы собаки «взрывали танки».

Российский депутат предложил «мобилизовать» бездомных собак и обучать их подрыву бронетехники.

Об этом сообщает Орелtimes.

Российский депутат из города Орел Виктор Макаров во время заседания депутатов, на котором решался вопрос, что делать с бездомными собаками, предложил «мобилизовать» животных, немного их поучить и отправить в Украину «взрывать танки».

«Предлагаю воспитать этих собак для взрывов танков», - заявил российский депутат.

Однако другие местные депутаты не поддержали инициативу коммуниста и продолжили обсуждать решение проблемы. Ранее Макаров предлагал «отправить беспризорных собак в Китай».

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