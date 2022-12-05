Как теперь белорусам записаться на польскую визу 4 5.12.2022, 12:07

8,152

Податься на визу стало проще.

С 28 ноября визовые центры Польши ввели систему верификации для тех, кто хочет подать документы на получение шенгенской или национальной визы. В связи с этим, изменились правила записи на подачу документов.

Теперь белорусам не придется обращаться к посредникам. Рассказываем, как сейчас выглядит регистрация.

С введением новой системы регистрации податься на польскую визу стало проще. Ранее записаться на прием в визовый центр было очень сложно из-за посредников, которые с помощью ботов бронировали свободные даты, а после продавали эти места за большие деньги.

Как сейчас податься на польскую визу?

Запись на подачу документов разделена на три этапа:

Онлайн-верификация — верификация будет проходить по личному идентификационному номеру в Межбанковской системе идентификации (МСИ).

СМС-подтверждение — верификационный код приходит на номер телефона привязанный к МСИ, его нужно ввести для перехода к процедуре регистрации.

Регистрация — после верификации необходимо записаться на подачу документов на сайте VFS.

Подтверждение — на почту должно прийти письмо, подтверждающее дату и время подачи документов.

Подчеркнем, что верификационный код МСИ действует один час, максимальное количество попыток верификации — 10. В случае превышения количества попыток, пользователя временно блокируют.

Представители несовершеннолетних, а также белорусы старше 60 лет или иностранцы могут подать заявку на оформление визы на электронную почту визового центра.

Как зарегистрироваться в МСИ?

Чтобы авторизоваться в Межбанковской системе идентификации, достаточно иметь личный кабинет в системе ЕРИП. Если же его нет, регистрацию можно пройти здесь. Для регистрации понадобятся личные данные, идентификационный номер паспорта и номер телефона.

Зарегистрироваться в МСИ также можно в любом отделении любого банка.

Отметим, что всего в Беларуси действует 8 визовых центров, которые расположены в Минске, областных городах и некоторых райцентрах – Пинске, Барановичах, Лиде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».