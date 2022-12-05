Борислав Береза о взрывах на российских авиабазах: Подобное возможно и в Беларуси 8 5.12.2022, 14:01

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Борислав Береза

Для России каждый следующий удар будет более болезненным и унизительным.

Сегодня появилась информация сразу о двух взрывах на российских аэродромах — под Рязанью и в Саратовской области.

Подобные инциденты могут повториться на российских военных объекта в Беларуси. Об этом в разговоре с корреспондентом сайта Charter97.org заявил экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

— Сегодня можно увидеть два момента. Первый — в России, несмотря на их хваленое ПВО и рассказы про «аналогов нет», происходят взрывы на военной стратегической ядерной авиабазе в Энгельсе после того, как какой-то беспилотник преодолевает российскую противовоздушную оборону. Еще раз повторяю — ядерная авиабаза! Это все, что нужно знать о том, какой уровень компетентности на сегодняшний день у российских военных. Дикари не умеют обезопасить себя. И это мы говорим о неизвестном беспилотнике.

А что будет, если какие-то террористы в России захватят ядерное оружие? Поэтому, считаю, что у РФ ядерное оружие надо забирать, раз уж они не могут обезопасить себя и настолько дики, что нападают на другие страны. Варварам ядерное оружие не нужно.

24 февраля Россия напала на Украину. Они заходили на территорию нашей страны с оружием, будучи уверены, что за три дня возьмут Киев и устроят парад на Крещатике. На сегодняшний день взрывы звучат уже в глубине России, от границы уже почти на 700 километров. Это говорит только об одном — запустив начало боевых действий, Путин показал, что в России больше нет ни одного безопасного места, где можно спрятать оружие, самолеты или же спрятаться кому-то из руководителей РФ. Они открыли этот «ящик Пандоры». На сегодняшний день мы видим бессилие российских военных систем против, скажем так, адекватной реакции Украины.

И еще одна важная вещь — я не знаю, что это было: хлопок, «бавовна», эффект линзы или очередное «отрицательное всплытие», как это было с крейсером «Москва», но для России каждый следующий удар будет более болезненным и более унизительным. Единственный выход прекратить это — вывести все войска с территории Украины и вступить в переговоры, чтобы договориться о компенсациях и условиях окончания войны.

— Раз уж они на своей территории не могут защитить военные объекты, то возможны ли подобные инциденты на российских базах в Беларуси?

— Я уверен, что это возможно теперь в любом месте, независимо от того, где находится этот военный объект: в Беларуси, под Самарой, в Екатеринбурге, Москве, Питере и любом другом городе или территории, на которой размещены военные базы или, как они любят говорить, «центры принятия решений».

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