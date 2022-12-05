Из-за неисправной проводки горел дом, который власти подарили семье мальчика-героя 7 5.12.2022, 15:50

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Пропагандисты решили это скрыть.

За историей 12-летнего Романа Когодовского из Мядельского района, который больше года назад вынес из горящего дома полуторогодовалого брата, следили многие белорусы. Мальчик-герой перенес 22 операции. Местные власти выделили семье новый дом.

Как стало известно сайту Charter97.org, 3 декабря в деревне Занарочь, из-за неисправной проводки загорелся дом, выделенный семье Романа Когодовского.

Местная газета «Нарочанская Заря» сначала опубликовала новость, но потом решила ее убрать, так как испугалась общественного резонанса, ведь семья известна на всю Беларусь. Фотографии до сих пор доступны в гугл-кэше.

«По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение кровли дома. В результате пожара повреждена кровля на площади 21 кв. м., а также закопчены стены и потолок по всей площади дома», — сообщила газета.

Выделенным дом был нежилым, в нем проходили ремонтные работы. Получается, что власти выделили семье дом с неисправной проводкой.

К счастью, никто не пострадал.

Архивное фото

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