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В Березе директор школы отказался вести учителей на провластный митинг

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  • 6.12.2022, 12:04
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В Березе директор школы отказался вести учителей на провластный митинг

В 2020-ом году Николай Жукович отказался фальсифицировать выборы.

Правозащитникам «Весны» стало известно, что в Березе не продлевают контракт учителю высшей категории Жуковичу Николаю. Он является автором школьных учебников по белорусской литературе для начальных и средних классов.

Николай Жукович 26 лет работал директором первой школы города Березы, преподавал белорусский язык и литературу, занимался научной деятельностью, был автором методических пособий для учителей, организовывал встречи с культурными деятелями для своих учеников.

Местные жители связывают увольнение с событиями августа 2020-го года. Тогда Николай Жукович отказался от участия в фальсификации «выборов», а после и вообще отказался вести группу учителей в Минск на провластный митинг 16 августа 2020 года. После этого он лишился должности директора и занял должность заместителя директора.

По неподтвержденной информации, отдел образования Березовского райисполкома принял решение не продлевать контракт с опытным учителем.

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