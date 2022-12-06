Водитель маршрутки из Вильнюса оставил двух белорусок по ту сторону границы, пока те отмечали Tax Free 3 6.12.2022, 15:13

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Все ли по правилам?

Тот, кто хотя бы время от времени пересекает границу, хорошо знает процедуру. Один пункт пропуска, затем другой пункт пропуска: на обоих паспортный и таможенный контроль. При необходимости декларирование, растаможка, отметки Tax Free и поход в магазин беспошлинной торговли. Минчанка Юлия магазинами не злоупотребляла, но вот проштамповать квитанции ей требовалась. Могла ли она подумать, что маршрутка в этот момент просто уедет, а ей и еще одной девушке, оказавшейся в такой же ситуации, придется думать, как морозным вечером пересечь границу без своего транспорта и затем добраться домой, пишет Onliner.

Вильнюс — Минск

30 ноября Юлия прилетела в Вильнюс. Чтобы добраться до Минска, она заранее купила билет на маршрутку Expressbus с отправлением в 17.30.

— В 17.29 приехал водитель, пассажиры загрузили багаж. Я и еще одна девушка как раз тогда и предупредили водителя, что нам нужно отметить Tax Free. Он ответил: «Хорошо». Заняли места, перед отправлением водитель сверил фамилии пассажиров, выехали на границу. По дороге мы остановились на обочине и полчаса ждали девушку, которая опаздывала с самолета и ехала до границы на такси. Дождались, поехали, — рассказывает наша читательница.

На границе микроавтобус встал в очередь для тех, кому нужно было отметить Tax Free.

— Водитель предложил пройти к окошку и попытаться отметить все поскорее, чтобы мы не стояли в очереди. Мы и сходили, но нам сказали, что никаких поблажек не будет, нам нужно дождаться своей очереди. Поэтому мы вернулись в маршрутку и стали ждать, — продолжает девушка.

По ее словам, среди пассажиров была женщина, которая стала возмущаться, мол, почему шесть человек должны ждать двоих.

— Водитель ответил, что он — не рейсовый автобус и обязан ждать, так как эта маршрутка как раз шоп-туровская. Нам он предложил еще раз сходить к окошку и попробовать договориться, — говорит Юлия.

Сходили. Кто-то в очереди предложил девушкам действовать самостоятельно: пешком пройти очередь для отметки Tax Free и пешком же пойти на паспортный контроль.

— Мы вернулись к машине, рассказали водителю про этот вариант: мы идем пешком, а он проезжает буквально 30 метров к паспортному контролю. Он радостно сказал: «Конечно, так можно, буду ждать вас на литовском паспортном контроле». Мы взяли вещи, которые нужно было показывать: девушка забрала все свои чемоданы, так как ей нужно было все их открывать, а у меня вещи для Tax Free были в ручной сумке, поэтому я взяла только ее, а чемодан с ноутбуком, планшетом и всеми моими личными вещами оставила в маршрутке, — вспоминает собеседница.

Девушки думали, что отлучка займет минут 15−20 и вскоре они вернутся в машину.

— Мы подошли к окошку, постояли, наверное, около 15 минут, дождались, когда оформили наши документы. Смотрим — а на погранконтроле нашей маршрутки уже нет, — ошарашила Юлия.

Одни на границе

Две девушки остались на границе с литовской стороны. Одна хотя бы забрала свой багаж, а у другой чемодан уехал в Минск.

— Парни, которые как раз отъезжали от окошка Tax Free, предложили довезти нас до белорусской границы. С ними мы прошли литовский контроль: пограничники сами были в шоке от ситуации, но все, что смогли сделать, посочувствовали нам. На белорусской стороне парни отправились на растаможку (это около 8 часов), поэтому взять нас с собой не могли, — продолжает свой рассказ Юлия.

Тут вот же какое дело: пешком границу перейти нельзя, по крайней мере в автодорожном пункте пропуска. Нужна была машина, которая бы подобрала девушек.

— Параллельно я судорожно звонила водителю нашей маршрутки, а также в поддержку компании-перевозчика. Но никто не снимал ни по белорусскому номеру, ни по литовскому, — говорит наша читательница.

Полчаса девчонки ждали, пока кто-то подберет их и перевезет через границу.

— От техподдержки я в итоге получала один и тот же ответ: «Вы покинули транспортное средство, решайте вопрос с водителем, мы не касаемся этого». Водитель при этом все так же был недоступен, — продолжает Юлия.

Одновременно в техподдержку названивал ее молодой человек, которому она рассказала о происходящем.

— В этот момент нашелся водитель. Он позвонил и с претензией стал общаться. Мы спросили, где он. Оказалось, что едет в Минск и уже в Ошмянах. Я задала вопрос, каким образом он мог уехать без нас, с моим чемоданом? Он ответил, что подумал, что мы сами доедем на машине, а потом стал говорить что-то про то, что перепутал. Хотя сам же сказал, что будет ждать нас на литовском паспортном контроле! — утверждает девушка.

В позднее время у белорусского пункта пропуска этот диалог никак не приближал стороны к решению проблемы.

— На все мои «Возвращайтесь, потому что вы должны нас забрать, и вы нас бросили, и у меня ценные вещи и ноутбук, который мне нужен для работы», он отвечал, дескать, «Ничего я вам не должен и никуда возвращаться не буду, чемодан заберете в офисе». Тут уже, простите, включилась моя эмоциональность, и я пригрозила, что подам на него и на компанию в суд за то, что он украл мои вещи. После этого он предложил нам доехать до Ошмян, пообещав нас там дождаться. На этом мы и договорились, — сказала собеседница.

Другой микроавтобус

Но до Ошмян же еще доехать надо, а девушки — снова напоминаем — стоят в темноте на границе Литвы и Беларуси и не могут попасть в страну.

— Мимо проехало, наверное, машин пятнадцать, и это не считая фур. Еще проехали около 10 велосипедистов, и никто не мог нас забрать, так как все ехали на растаможку и становились в коридор часов на 8, — посетовала Юлия.

А вечера нынче холодные, нужно отметить, короче, девушки стали замерзать.

— Минут через 50 мы перестали чувствовать ноги. Если бы я была одна, морально было бы еще сложнее, конечно, — говорит наша читательница.

В этот момент Юлии позвонил ее молодой человек, который смог добиться от перевозчика возможного решения проблемы.

— Они нашли своих коллег, которые возвращались внеплановым рейсом и согласились нас забрать. Их мы с того момента прождали на морозе еще час, — отметила девушка. — Кстати, в бусике были сотрудники этой же компании, которые были в не меньшем шоке от того, что произошло, и очень нам сочувствовали. Дополнительных денег с нас не взяли.

Что в итоге? Прошли границу, приехали в Минск. Юлин чемодан из уехавшей маршрутки забрал ее брат по ее просьбе. Ну и наутро у девушки была температура 37,3 — переохлаждение и стресс просто так не проходят.

— Я звонила им в офис уже из Минска, чтобы узнать почтовый адрес, куда можно направлять претензию. Адрес дали, но ответили, что они не обязаны никого ждать по регламенту компании, это прописано на сайте и так далее, — говорит наша читательница.

Все по правилам? Комментарий компании

Onliner связался с Expressbus, и, нужно отметить, ситуацию там прокомментировали весьма оперативно.

— Действительно, о произошедшем нам известно. Дело в том, что раньше процедура оформления Tax Free на границе не занимала много времени, все происходило достаточно быстро. Теперь из-за того, что стало много перегонщиков автомобилей (назовем их так), и из-за того, что растаможка и Tax Free оформляются в одном окне, время ожидания сильно растянулось. По нашему опыту теперь это занимает в среднем час, а то и больше. А у нас ведь есть расписание, пассажиры строят планы, рассчитывая, что прибытие в Минск будет по графику. Поэтому вопрос об ожидании для оформления Tax Free теперь отдан на усмотрение водителя. Если он может подождать — он подождет. Но если это грозит существенной задержкой, то ждать автобус не будет, — пояснили в компании.

Как утверждают в Expressbus, водитель предупредил пассажиров, что не будет дожидаться, пока те поставят отметку Tax Free. В компании говорят, что пассажиры, понимая возможные последствия, самостоятельно принимали решение оставаться.

— И один пассажир забрал свой багаж, а другой нет, — указали в Expressbus. — Но чемодан, насколько мне известно, по прибытии автобуса забрали родственники. Мы слышали, что пассажир остался недоволен ситуацией, но все сводится к тому, что раньше наши водители всегда ждали, пока всем, кому это нужно, отметят Tax Free. Сейчас ситуация изменилась, теперь мы не ждем, и об этом есть соответствующая информация на сайте. Вообще, у нас это первый такой случай, обычно удавалось найти какой-то компромисс.

А что там в правилах?

В компании упомянули об информации, размещенной на сайте. Это правда, на момент публикации на сайте есть пометка, что Tax Free отмечают «при отсутствии очередей на границе» и что решение принимает именно водитель.

Кроме того, в опубликованных Правилах перевозок есть важные в контексте произошедшего пункты. В частности, п. 3.8 определяет, что автомобильный перевозчик предусматривает остановки по маршруту согласно собственному графику. И отсутствие пассажира по окончании времени на остановку не является для перевозчика препятствием для продолжения поездки.

А п. 3.12 прямо говорит о том, что автомобильной перевозкой не предусматривается время для оформления Tax Free, но водитель вправе по своему усмотрению предоставить такую возможность.

Не совсем, однако, понятен механизм действий на случай, если водитель на словах возможность предоставляет, а на деле решает поездку продолжить.

Впрочем, если все так и было на самом деле, доказать это в суде будет непросто, говорят юристы.

— Здесь у нас слово против слова. Можно идти в суд, но с доказательствами обязательно возникнут вопросы, — считают они.

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