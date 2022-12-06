Российские мобилизованные испугались и оставили позиции на фронте в Украине

Российские мобилизованные испугались и оставили позиции на фронте в Украине6
- 6.12.2022, 16:56
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Жены оккупантов пожаловались на командование РФ.
В конце ноября 29 мобилизованных из уральского города Ирбита оставили позиции на фронте в Украине, пишет портал Екатеринбурга со ссылкой на жен мобилизованных. Они предоставили редакции повестки о мобилизации, копии жалоб, а также список из 29 фамилий мобилизованных.
По словам жен мобилизованных, в Ирбите 29 сентября мобилизовали 95 мужчин, затем их отправили в Ростовскую область, а в октябре – в зону боевых действий.
«Не было поставок еды и воды. Не было у них командования. Привезли мужчин на место назначения, поставили задачу: рыть подкоп. Выдали штык-ножи, лопат не дали, они сами себе штык-ножами рыли подкопы. Дальше никаких поставленных задач им не было. Они несколько недель голодали, просили помощи, но по рации никто не отвечал, – рассказала изданию одна из жен мобилизованных. – Постоянные выстрелы, постоянные обстрелы у них из минометов, из всех орудий. Они испугались умереть, они просто встали и ушли. Они бросили свои позиции. Они были вынуждены это сделать. Сейчас их хотят сделать дезертирами и грозят тюрьмой».