«Путина и его режим можно уничтожить, но есть лишь один способ» 3 7.12.2022, 10:36

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фото: EPA

Свержение диктатора надо правильно организовать.

В России и мире может исчезнуть путинская диктатура. Режим президента РФ Владимира Путина можно свергнуть, но есть лишь один способ - «правильно организованное насилие». Об этом заявил социолог, политический эксперт и журналист Игорь Яковенко, сообщает УНИАН.

Эксперт убежден, что именно насилие сможет освободить мир от российского диктатора. Прежде всего этому будет способствовать украинская армия.

«Это насилие должно быть правильно организовано. И, прежде всего, это то насилие, которое осуществляет украинская армия. Вот это та точка применения насилия, которая наиболее адекватна. А дальше, после того, как уже будет разломан этот режим, вот дальше уже возможна другая... эскалация насилия», – заявил Яковенко.

Напомним, российский журналист Игорь Яковенко также заявил, что после освобождения армией Украины Херсона, Донбасса и Крыма в России может разразиться серьезный политический кризис. По его мнению, может наступить смута, которая завершится окончательным развалом государства.

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