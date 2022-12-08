Сколько стоит закупиться к Новому году в Минске и Варшаве 1 8.12.2022, 10:20

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фото: charter97.org

Журналисты сравнили цены на продукты.

Издание «Салiдарнасць» посмотрело, во сколько обойдется продуктовая корзина к Новому году в минском «Грошыке» и польском «Ашане». Закупались плюс-минус для бутербродов, «Оливье», крабового салата, горячего и к чаю.

Польский «Ашан». Лучше курица, чем колбаса

Выбирать новогоднюю продуктовую корзину отправляемся в «Ашан» — здесь большой выбор и самые бюджетные цены. Итак, по списку.

Для начала ищем подсолнечное масло. В среднем его можно найти за 10-14 злотых — это примерно 5-8 белорусских рублей. Далее, смотрим набор к «Оливье»: сетка картофеля 2 кило — 5 злотых (2,8 бел. руб.), килограмм моркови — 3 злотых (1,7 руб.), соленые огурцы — 5,29 злотых (3 рубля) за 400 грамм, десяток яиц — 7,48 злотых или 4,2 белорусских рубля.

Вареная колбаса в Польше не пользуется популярностью и найти ее довольно сложно. В «Ашане» есть «Мортаделла» — 850 грамм за почти 11 злотых (около 6 бел. руб). Это считается дешево, но на вкус она не очень. Поэтому лучше взять куриное филе — оно обойдется в 26 злотых за килограмм (около 14,5 рублей).

Остается одно из главных — горошек и майонез. Эти товары уже активно кладутся в тележки покупателей.

— Лучше возьми несколько маленьких майонезов, — советует своей спутнице молодой человек.

— Я возьму и большой, и маленький, — нервно отвечает ему девушка, сверяя со списком продуктов.

Банка горошка «Bonduelle» отправляется в мою корзину за 3,09 злотых (1,7 бел. руб.). Заодно берем кукурузу этого же производителя за 4,24 злотых (2,4) — она пойдет на крабовый салат.

На некоторые виды майонеза уже есть скидки, но несущественные. Кладем в корзину большую банку за 13,82 — это 7,8 рублей.

Для крабового салата смотрим еще рис (около 5 злотых или 2,8 рублей), свежие огурцы (два длинных за 8 злотых или 4,5 рубля) и крабовые палочки — 8, 39 злотых (4,7 бел. руб.) за 400 грамм.

Также взяли 250 грамм красной рыбы (лосось) за 27 злотых (15,2 руб.) и баночку красной икры весом 90 грамм за почти 47 злотых (26, 5). Плюс к бутербродам берем творожный сыр «Almette» по цене почти шесть злотых и багет — за четыре (3,4 и 2,3 бел. руб. соответственно).

На горячее выбираем тушку курицы. Наша завесила почти 1,5 кг и обошлась в 20 злотых (11,3 бел. руб.).

Теперь к нарезке. Уже нарезанные салями разных видов обойдутся в 40-50 злотых (около 22-28 рублей) за килограмм, примерно столько же будет стоить ветчина.

Палочка копченой салями 400 грамм обойдется в 23 злотых (13 руб.), а колбаса с плесенью 200 грамм в 18 (примерно 10 бел. руб.).

Огромен в «Ашане» выбор сыров, но берем обычный с дырочками — 250 грамм за 11 злотых (6,1 бел. руб.).

Дело за малым. Мандарины! Берем килограммовую сетку за восемь злотых (4,5 руб.) и веточку винограда 12 злотых (6,7 рублей) за кг — наша завесила почти на восемь злотых.

Из сладкого в корзину пошли конфеты с какао по три злотых (1,7 бел. руб.) за 100 грамм. Есть и всем известная «Коровка» разных видов в среднем за такую же цену.

Из напитков взяли два литра «Coca-Cola» за семь злотых (около 7 рублей) и литр апельсинового сока за 4,68 (2,5 руб.).

Итого: продукты для горячего, двух салатов, бутербродов с икрой и красной рыбой, а также немного нарезки, фруктов, конфет и напитки. Корзина вышла почти на 235 злотых — это около 130 белорусских рублей.

Белорусский «Грошык». Бери, что дают

Мысленно благодарим коллег, что не нужно вписываться в лимит, и составляем список покупок. Попытка выбрать другой, но столь же бюджетный магазин проваливается с треском — едва ли ни половины нужных позиций на полках просто нет. В общем, направляемся в «Грошык». Снова (в начале года тоже сравнивали цены).

Из неожиданного — приходится брать тележку на колесиках. Во-первых, тележек здесь совсем не много, и последнюю свободную забирает молодая пара передо мной, а во-вторых, иначе маневрировать в узких проходах совсем неудобно.

Ближе всего оказывается мясной отдел. Вареные колбасы есть в ассортименте, и по цене сопоставимы с польскими аналогами — 8,99 рублей за кило (около 16 злотых, по курсу Нацбанка на 7 декабря — С.) гродненская, 9,38 (17 злотых) — брестская, но вот дилемма: если брать, то только в фасовке производителя, 400 граммов или 1 килограмм.

Посему действую по примеру коллеги — выбираю куриное филе. Килограмм — 10,99 рубля (19,9 злотых), и это дешевле, чем в Польше, вот уж чиновники, регулирующие разруб и ценообразование курятины, порадуются. Упаковка в 750 граммов — 8,24 рубля, вполне устраивает.

Целая халяльная тушка цыпленка родом со скидельской птицефабрики — 5,59 рубля за кило; птичка весом в 1,8 кг обходится чуть больше 10 рублей (18 злотых) и плюсик в карму белорусских чиновников.

— Чем только этих кур кормят, — ворчит старушка, сосредоточенно перебирающая пакеты с цыплятами, — ни одной худой, все под два килограмма!

С яйцами в «Грошыке» все просто: их всего два вида, по 2,59 рубля (5 злотых) за десяток, но мелкие, или 3,09 (почти 6 злотых), покрупнее.

Нарезанные салями или ветчины в дискаунтере жестких цен — что-то из разряда «излишества», тут принцип другой: бери, что дают. А дают нынче, например, салями «Европейскую» — да, вот такая ухмылка судьбы — 17,79 рубля за кило, палка завешивает около 400 граммов — 7,1 рубля, или 12,8 злотых. Висящую рядом сыровяленую «Московскую», извините, не берем по идейным соображениям. Колбаски с плесенью, как ни удивительно, тоже есть — 8,79 рубля (около 16 злотых) за 200 граммов.

Вслед за русским кораблем идет и сыр «Российский». Вместо него есть на выбор «Голландский» или «Пошехонский» — одинаковая жирность, масса — 200 граммов, и цена — 3,89 рубля (7 злотых). С творожным сыром для бутербродов еще проще: отечественный вариант Almette, оршанский бренд Sveza, сегодня не завезли, есть смолевичский Cream Nuvo — 5,59 рубля (чуть больше 10 злотых) за 380 граммов. И, собственно, все.

С печалью глядя на фото варшавских стеллажей с майонезом и майонезными соусами, констатируем: в «Грошыке» выбор невелик. Можно пожадничать и взять упаковку майонеза — оливкового, с перепелиными яйцами или лимонным соком — аж в 770 г за 5,69 рубля (около 10 злотых), или включить рацио и обойтись пакетом в 380-400 г — 3,19-3,59 рубля, или 5,8-6,5 злотых.

Впрочем, хватит меланхолии, иначе покупатели все консервы разберут. От маринованных огурцов (соленых в магазине просто нет как вида) остался только ценник: 4,29 рубля (7,7 злотых) за банку 420 г. Одна из работниц магазина, святой человек, находит в подсобке еще 5 штук — их разметают мгновенно, как будто всем срочно или закусить, или дорезать «Оливье».

Зато консервированной кукурузы горошка полны стеллажи — берем 2,59 и 2,09 рубля, или 4,7 и 3,8 злотых за банку. Неподалеку скромный холодильник с рыбой — находим крабовые палочки по 2,09 рубля (3,8 злотых) за 200 граммов, форель по 13,29 рубля, или 24 злотых, за 200 г (меньше фасовка есть, больше — ни-ни), и единственный вид красной икры — самой дешевой, из замороженного сырья горбуши — 14,99 рубля (27 злотых) за гордые 105 г.

С другой стороны, как ехидно подмечает одна из покупательниц, «в дискаунтер за люксом не идут».

С овощами и фруктами здесь тоже напряг. После того, как от стеллажа отходит сотрудник, увозящий покрытые плесенью апельсины, большая группа пенсионеров пытается найти что-то более или менее стоящее из оставшегося — задачка со звездочкой.

Расклад таков (держим в уме, что каждого наименования — по одному виду): картошка — 0,79 рубля, или 1,4 злотых за кило, фотоориентировка прилагается, морковь — 0,75, или 1,35 злотых (овощи по «социальной» цене и выглядят соответственно), длинноплодные огурцы — 6,99 рубля (12,6 злотых) за килограмм, синий виноград — 4,99 (9 злотых), мандарины — 4,89 (8,8 злотых).

Дальше по списку подсолнечное масло — 4,29 рубля (7,7 злотых) бутылка, рис — 2,29 рубля (около 4 злотых) за пачку, багет — 1,14 рубля (2 злотых).

Плюс напитки: апельсиновый нектар — 2,75 рубля (почти 5 злотых) за литр, «Кока-кола» — 3,99 рубля (чуть больше 7 злотых) за 2-литровую бутыль. Ну или можно сэкономить и взять «Бела-колу», цвет странный, зато цена ниже: 2,39 (4,3 злотых) за 2 литра.

Наконец, сладкое. Вот тут душа может, что называется, развернуться: хочешь — бери кренделя с сахаром отечественные, 3,79 рубля (6,85 злотых) за 700 г, а хочешь — российские конфеты «Золотая лилия» со вкусом капучино (1,5 рубля, или 2,7 злотых за 100 г) или халву «Рот-фронт» в шоколаде за ту же цену. Или не выпендривайся, и возьми бобруйских мармеладок с соком — около 3 рублей (5,4 злотых) за упаковку в 300 г, правда, красители и подсластители все равно российские.

В сумме «новогодняя корзинка» примерно с тем же набором, что и в варшавском «Ашане», в минском «Грошыке» тянет на 124 рубля — 224 злотых. Но — это во многом выбор без выбора, такое себе «бери, что есть».

Интереса ради, прикидываем стоимость похожего набора в одном из сетевых супермаркетов «Виталюр» в одном из спальных районов Минска — тут получше рыба и икра, больше выбор сладкого, колбас, овощей и фруктов, есть картошка специально для жарки и для варки. Но и цены по целому ряду позиций заметно выше, так что новогоднее меню выходит дороже: почти 150 рублей — чуть больше 270 злотых.

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