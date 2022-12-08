Ученые планируют создать лекарство из картофеля 8.12.2022, 16:30

Овощи из семейства пасленовых обладают удивительным свойством.

Ученые предполагают, что картошка и другие овощи из семейства пасленовых помогут создать лекарство от рака.

Подробно об этом рассказывается в журнале Frontiers in Pharmacology.

В этих овощах содержаться гликоалкалоиды – органические соединения, состоящие из сахаров и алкалоидов.

Растения производят их для того, чтобы защищаться от животных.

Однако, их правильное использование, позволит превратить этот яд в лекарство.

На данный момент ученые изучают пять гликоалкалоидов – соланин, хаконин, соласонин, соламаргин и томатин.

Они содержаться в картошке, помидорах и баклажанах.

С их помощью можно ингибировать рост раковых клеток, что будет способствовать их гибели.

Симуляция показывает, что гликоалкалоиды не токсичны для человека, хотя могут иметь последствия для репродуктивной системы.

Ученые уверены, что даже если не получится с помощью этих веществ лечить рак, то комбинированная терапия может улучшить эффективность лечения.

Исследователи планируют провести серию экспериментов на животных, которые позволят определить безопасность гликоалкалоидов.