Зеленский предложил отменить призыв на срочную военную службу в Украине 3 1.02.2022, 15:42

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Кабинету Министров поручено разработать ряд законопроектов.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать ряд законопроектов по усилению обороноспособности государства. Он предлагает отменить обязательный призыв на военную срочную службу.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

Документ предусматривает введение интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативы срочной службе и прекращение призыва срочной военной службы с 1 января 2024 года.

Также правительство должно внести изменения в закон «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», чтобы повысить выплаты военным, подготовить и подать на рассмотрение парламента законопроекты об увеличении количества контрактников.

Во время заседания Верховной Рады во вторник, 1 февраля, Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины и привлекательности военной службы. Среди прочего, он предусматривает увеличение численности ВСУ за три года на 100 тысяч и создание дополнительных 20 бригад.

Ранее глава Министерства обороны Алексей Резников говорил, что обсуждает уместность отмены призыва: «Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть чувство, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами. Моя мечта, чтобы по большому счету мы перешли к профессиональной армии», — сказал он.

В ноябре 2019 года тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк говорил, что Украина должна отменить обязательный призыв в армию. Позже в Минобороны уточняли, что отказ от призыва в ближайшие годы не планируется, но рассматривается в рамках реформирования армии.

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