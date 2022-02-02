Медики назвали главные симптомы «скрытого Омикрона» 1 2.02.2022, 15:52

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Этот подтип омикрон-штамма имеет свои особенности.

Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, который также известен под названием «скрытый Омикрон», но при этом имеют некоторые особенности. В любом случае, поскольку подвид еще не изучен, врачи советуют обращать внимание на любое изменения или ухудшение здоровья.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании указало, что симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, который также известен под названием «скрытый Омикрон», схожи с симптомами изначального штамма.

Об этом с ссылкой на британское издание Express.

В то же время агентство выпустило список основных отличительных черт стелс-омикрона. К ним отнесены высокая температура, надрывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Отмечается, что более специфичные симптомы еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

Эту мутацию омикрона обнаружили в Швеции, Дании, Норвегии и индийской Калькутте. В конце января мутацию выявили в Великобритании.

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