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«Такого испытания на долю работников поликлиник, наверное, никогда не выпадало»

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  • 2.02.2022, 16:10
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«Такого испытания на долю работников поликлиник, наверное, никогда не выпадало»

Медики работают на пределе.

Немного фотографий, от которых веет стабильностью и успехом Минздрава в контроле пятой волны пандемии в Беларуси, пишет Telegram-канал «Белые халаты».

Отдельно примечательна цифра 121. Это — в одной из поликлиник города Гомеля в старом районе города. Обычно, как говорят жители города, на приеме «5 бабулек на 3 терапевта». Сейчас с подъёмом ковидной заболеваемости число пациентов существенно выросло. Медикам на помощь выделили студентов, но справляются они с потоком больных с большим трудом.

О 19 и 8 поликлиниках города Минска, талоны в которые вы видите на фото, и говорить не приходится — эти ЛПУ уже который день бьют рекорды по количеству человек в очередях.

Невероятных усилий стоит эта волна поликлиническому звену, такого испытания на долю работников поликлиник, наверное, никогда не выпадало.

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