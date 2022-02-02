Новый субвариант «Омикрона» обнаружен в 57 странах мира 2.02.2022, 19:30

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Он более заразен.

Новый субвариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" BA.2 обнаружен в 57 странах мира. Об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения о ситуации с COVID-19, который был опубликован 1 февраля.

"При этом еженедельная доля BA.2 по сравнению с другими последовательностями "Омикрона" увеличилась до более чем 50% за последние шесть недель в нескольких странах", – заявили в ВОЗ.

Как сообщает CNBC, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове 1 февраля сказала, что нет никаких признаков того, что субвариант BA.2 вызывает более серьезное заболевание, чем исходная версия "Омикрона" BA.1, хотя первоначальные данные показывают, что он более заразен. Она отметила, что вакцины остаются эффективными для предотвращения тяжелых последствий "Омикрона" и всех его подвариантов.

По результатам исследования датских ученых, проанализировавших коронавирусную инфекцию в более чем 8,5 тыс. домохозяйств Дании в декабре 2021-го и январе 2022 года, субвариант BA.2 штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" является на 33% заразнее начальной версии – BA.1.

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