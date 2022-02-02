У белорусов появилась возможность сделать тесты на коронавирус дома 1 2.02.2022, 20:02

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Минздрав разъяснил, как самостоятельно сделать тесты на ковид.

На фоне решения о диагностировании COVID-19 без ПЦР-теста Минздрав Беларуси разъяснил, каким образом можно сделать тест самостоятельно. Напомним, белорусские поликлиники будут принимать тесты на антитела, сделанные самостоятельно.

По информации ведомства, экспресс-тесты для определения антител класса IgМ и IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 №1 и экспресс-тесты для определения нуклеокапсидного антигена вируса SARS-CoV-2 имеются в аптеках РУП «Белфармация». О их наличии можно узнать в справочной аптек по телефону 169, а также зарезервировать товар в удобной аптеке.

Первые представляют собой картридж. В лунку помещается кровь пациента и буферный раствор, через 15 минут считывается результат. Обязательно должна сработать зона контроля — это говорит о том, что тест выполнен правильно. В итоге проявится или одна из полосок, отвечающая за наличие иммуноглобулинов класса М или класса G, или одновременно обе. При отсутствии антител дополнительной полоски не будет. IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 являются ранними антителами в организме человека, они начинают появляться вследствие иммунного ответа на 3-5 день заболевания. IgG начинают появляться с 6-10 дня от начала заболевания и присутствуют в крови длительное время, исполняя в организме защитную роль, а уровень IgM начинает падать через 4 недели и исчезает примерно после 12 недели от начала заболевания.

Экспресс-тест SARS-CoV-2-Антиген предназначен для обнаружения присутствия или отсутствия нуклеокапсидного белка вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков, взятых из носоглотки людей, подозреваемых на COVID-19, при наличии соответствующих признаков и симптомов. Тест может быть выполнен в течение 10 минут без использования лабораторного оборудования. Результат считается положительным, когда комплексы антиген-антитело, осажденные в позиции теста «Т», и контрольная позиция «С» на тестовом устройстве образуют цветные линии. Результат считается отрицательным, когда цветная линия образуется только в позиции контроля «C», но не появляется видимая цветная линия в позиции теста «T».

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