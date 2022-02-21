От взлета до «позорища» 7 21.02.2022, 8:51

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Наш хоккей оказался у разбитого корыта.

20 лет хоккейная сборная Беларуси сотворила главную сенсацию в своей истории, обыграв шведов в четвертьфинале Олимпиады – 4:3, пишет «Салiдарнасць».

Кульминацией матча стал удивительный гол Владимира Копатя менее, чем за две с половиной минуты до финальной сирены,

Но надо сказать, что фундаментом этого чуда была игра сборной Беларуси на равных с «Тре Крунур» на протяжении всего матча. В противном случае одиночный выстрел Копатя не имел бы никакого значения.

В тот вечер ликовали миллионы белорусов вне зависимости от политических убеждений. Это был момент чистой большой радости за успех земляков.

Казалось, перед белорусским хоккеем открываются отличные перспективы для дальнейших свершений. «С чехами нам надо играть на равных, у финнов вы запросто можете выигрывать», – обозначил планку Александр Лукашенко

Прошло 20 лет после победы над шведами. Наш хоккей оказался у разбитого корыта. Сборная вообще не попала на Олимпиаду. Третий раз подряд. А чемпионами ОИ-2022 по иронии судьбы стали те самые финны, у которых белорусы должны были «запросто выигрывать».

Лукашенко лично курирует отечественный хоккей. Результат сам правитель неоднократно характеризовал словами «стыдобище» и «позорище».

Власти, отведя хоккею роль одного из главных приоритетов, закачали в этот вид сотни миллионов долларов. Но на выходе получили оглушительный провал.

Сборная Беларуси из середнячка постепенно превращается в команду-«лифт», курсирующую между первым и вторым дивизионом мирового хоккея. На прошлом чемпионате она заняла предпоследнее место и не вылетела из элиты только благодаря коронавирусу: из-за пандемии международная федерация решила на этот раз отказаться от понижения аутсайдеров в классе.

Минское «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге тоже, мягко говоря, не блещет. За тринадцать сезонов «зубры» ни разу не смогли продвинуться дальше первого раунда плей-офф, да и туда чаще всего не попадали.

В этом году, похоже, продолжение следует. Чтобы добиться, наконец, прогресса, Лукашенко позабыл, что сам же установил ограничения на количество легионеров в «Динамо» (максимум 6 + 1 вратарь). В сезоне 2021/2022 за минскую команду играли 17 (!) иностранцев. Но в регулярном чемпионате клуб все равно выступил посредственно и уже на старте плей-офф попал на мощный питерский СКА. Шансов на успех в этом противостоянии у «зубров» немного.

Хоккей в Беларуси превратился в царскую забаву, бессмысленную и беспощадную. Это отвратило как от сборной, так и от «Динамо» многих болельщиков, особенно после событий августа 2020 года.

Успехи преследуют лишь команду самого Лукашенко, которая практически неизменно побеждает. А сам правитель в свои 67, по уверениям поигравшего в НХЛ Михаила Грабовского, выдерживает «очень высокий темп», заданный профессионалами.

Жаль, что на Олимпиадах не устраивают соревнования по подхалимажу: в этой дисциплине шансы на победу у отдельных спортсменов были бы очень высокими. А для побед на ледовых площадках нужны настоящие мужчины. Которых в белорусском хоккее практически не осталось.

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